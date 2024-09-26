https://ria.ru/20240926/rebrending-1974954470.html

ГК BestDoctor объявила о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой

ГК BestDoctor объявила о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой - РИА Новости, 26.09.2024

ГК BestDoctor объявила о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой

Группа компаний BestDoctor объявляет о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой – "Лучи", в чей состав войдут активы BestDoctor и BestInsure, а также... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:00

2024-09-26T22:00

2024-09-26T22:00

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Группа компаний BestDoctor объявляет о ребрендинге и запуске единой онлайн-страховой – "Лучи", в чей состав войдут активы BestDoctor и BestInsure, а также "Росбанк Страхование" и "Росбанк Страхование Жизни" - после одобрения регуляторами, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.Все бизнес-юниты универсальной страховой "Лучи" будут функционировать на общей технологической платформе, которую разработала сама компания. Платформа, отметили в ГК, позволит "оперативно собирать и конфигурировать продукты, выводя их на рынок в кратчайшие сроки"."Мы хотим, чтобы страховым компаниям доверяли, а сервис ассоциировался с заботой, защищенностью, понятностью. Название “Лучи” символизирует свет, тепло, заботу, прозрачность. Новый бренд поможет преодолеть стереотипы страхового рынка, добавит легкости и скорости в пользовательский опыт", - объяснил решение провести ребрендинг Марк Саневич, сооснователь страховой компании "Лучи".Также в ГК отметили, что создание новой страховой платформы обусловлено структурными изменениями бизнеса, который давно "вышел за рамки медицинского страхования" - за девять лет спектр продуктов и услуг бизнеса значительно расширился."Сегодня группа компаний развивает направления корпоративного ДМС, имеет свою виртуальную клинику, вышла в сегмент Embedded Insurance (страхование, встроенное в клиентский путь при покупке товара или услуги), а также работает в сферах страхования жизни. Компании при наличии различных направлений удалось выработать единый подход, объединяющий все направления своей деятельности", - пояснили в ГК."Поэтому мы, используя единую технологическую платформу, бросаем вызов сложностям рынка страхования и хотим избавиться от тайн “мелкого шрифта” – непрозрачных условий, - а также от бумажной волокиты", - объясняет Михаил Беляндинов, сооснователь "Лучей".Компания "Лучи" (бывшая ГК BestDoctor) основана российскими предпринимателями Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым в 2015 году.

https://ria.ru/20240823/uvelichenie-1968163810.html

https://ria.ru/20240924/mishustin-1974455203.html

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