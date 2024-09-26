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Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024
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04:10 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974737830.html
Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"
Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024
Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"
Власти Дании ответили за два года только на один из запросов российской стороны по теме расследования диверсий на газопроводах "Северный поток", заявили РИА... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:10
2024-09-26T04:10
россия
дания
копенгаген
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Дании ответили за два года только на один из запросов российской стороны по теме расследования диверсий на газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Копенгагене."Из всего объема обращений российская сторона получила ответ только на один запрос. В июне 2023 года генеральная прокуратура Дании сообщила, что предмет цилиндрической формы, обнаруженный в феврале 2023 года компанией "Nord Stream AG 2" при визуальном осмотре газопровода "Северный поток 2", был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой дымовой буй", - сообщили в дипмиссии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, дания, копенгаген, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Дания, Копенгаген, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"

Миссия в Дании: Россия получила ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Дании ответили за два года только на один из запросов российской стороны по теме расследования диверсий на газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Копенгагене.
"Из всего объема обращений российская сторона получила ответ только на один запрос. В июне 2023 года генеральная прокуратура Дании сообщила, что предмет цилиндрической формы, обнаруженный в феврале 2023 года компанией "Nord Stream AG 2" при визуальном осмотре газопровода "Северный поток 2", был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой дымовой буй", - сообщили в дипмиссии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом
Вчера, 21:22
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
РоссияДанияКопенгагенДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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