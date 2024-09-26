https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974737830.html

Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"

Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024

Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"

Власти Дании ответили за два года только на один из запросов российской стороны по теме расследования диверсий на газопроводах "Северный поток", заявили РИА... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:10

2024-09-26T04:10

2024-09-26T04:10

россия

дания

копенгаген

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Дании ответили за два года только на один из запросов российской стороны по теме расследования диверсий на газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Копенгагене."Из всего объема обращений российская сторона получила ответ только на один запрос. В июне 2023 года генеральная прокуратура Дании сообщила, что предмет цилиндрической формы, обнаруженный в феврале 2023 года компанией "Nord Stream AG 2" при визуальном осмотре газопровода "Северный поток 2", был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой дымовой буй", - сообщили в дипмиссии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

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россия, дания, копенгаген, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2