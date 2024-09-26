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Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024
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03:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974736516.html
Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам"
Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024
Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам"
Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования диверсии на российских газопроводах "Северный поток", заявили РИА... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:27
2024-09-26T03:27
россия
дания
копенгаген
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования диверсии на российских газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании. "Прошло два года с момента совершенных в сентябре 2022 года в исключительной экономической зоне королевства терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования. В феврале этого года датские правоохранительные органы прекратили следственные действия, посчитав, что нет "достаточных оснований для его продолжения", - сообщили РИА Новости в дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, дания, копенгаген, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Дания, Копенгаген, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам"

Посольство в Дании: России не показали итоги следствия по "Северным потокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования диверсии на российских газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании.
"Прошло два года с момента совершенных в сентябре 2022 года в исключительной экономической зоне королевства терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования. В феврале этого года датские правоохранительные органы прекратили следственные действия, посчитав, что нет "достаточных оснований для его продолжения", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Глава МИД Венгрии Сийярто: отсутствие серьезного расследования диверсии на Северных потоках возмутительно - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Вчера, 19:36
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
РоссияДанияКопенгагенДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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