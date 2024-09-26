https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974736516.html

Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам"

Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024

Дания не предоставила России результатов следствия по "Северным потокам"

Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования диверсии на российских газопроводах "Северный поток", заявили РИА... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:27

2024-09-26T03:27

2024-09-26T03:27

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования диверсии на российских газопроводах "Северный поток", заявили РИА Новости в посольстве РФ в Дании. "Прошло два года с момента совершенных в сентябре 2022 года в исключительной экономической зоне королевства терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Копенгаген не предоставил России никаких результатов проведенного в Дании расследования. В феврале этого года датские правоохранительные органы прекратили следственные действия, посчитав, что нет "достаточных оснований для его продолжения", - сообщили РИА Новости в дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240925/sevpotok-1974699379.html

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россия, дания, копенгаген, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире