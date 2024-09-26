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В ФРГ отказались сообщить детали расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
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01:46 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974732139.html
В ФРГ отказались сообщить детали расследования подрыва "Северных потоков"
В ФРГ отказались сообщить детали расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
В ФРГ отказались сообщить детали расследования подрыва "Северных потоков"
Генеральная прокуратура Германии не предоставляет на текущий момент никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:46
2024-09-26T01:46
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
сеймур херш
олаф шольц
джо байден
россия
сша
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии не предоставляет на текущий момент никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и не готова комментировать тему взаимодействия с РФ, сообщила РИА Новости представитель ведомства Инес Петерсон. "Я могу сообщить вам лишь то, что расследование продолжается. Никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется", - ответила она на вопрос, планируются ли какие-либо выступления представителей генпрокуратуры по случаю годовщины теракта и может ли прокуратура подтвердить наличие и указать количество выданных ордеров на арест. На вопрос, происходит ли обмен данными с российскими коллегами, Петерсон ответила уклончиво. "Мы принципиально не высказываемся по вопросам международной правовой помощи", - заявила она. Ведомство также оставило без внимания вопрос, как оно относится к недавним словам канцлера Олафа Шольца о том, что всем органам безопасности и генпрокуратуре было указано на необходимость вести расследование "невзирая ни на кого", и можно ли считать Украину страной, поддерживающей терроризм, раз Шольц назвал атаку террористическим актом, а украинские власти, по данным СМИ, скрывают у себя одного из подозреваемых. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240926/evropa-1974731530.html
https://ria.ru/20240925/sevpotok-1974699379.html
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генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, олаф шольц, джо байден, россия, сша, европа, в мире
Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, Олаф Шольц, Джо Байден, Россия, США, Европа, В мире
В ФРГ отказались сообщить детали расследования подрыва "Северных потоков"

Генпрокуратура ФРГ не сообщила детали расследования подрыва "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии не предоставляет на текущий момент никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и не готова комментировать тему взаимодействия с РФ, сообщила РИА Новости представитель ведомства Инес Петерсон.
"Я могу сообщить вам лишь то, что расследование продолжается. Никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется", - ответила она на вопрос, планируются ли какие-либо выступления представителей генпрокуратуры по случаю годовщины теракта и может ли прокуратура подтвердить наличие и указать количество выданных ордеров на арест.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Европейцам дорого обошелся подрыв "Северных потоков", считает эксперт
01:29
На вопрос, происходит ли обмен данными с российскими коллегами, Петерсон ответила уклончиво. "Мы принципиально не высказываемся по вопросам международной правовой помощи", - заявила она.
Ведомство также оставило без внимания вопрос, как оно относится к недавним словам канцлера Олафа Шольца о том, что всем органам безопасности и генпрокуратуре было указано на необходимость вести расследование "невзирая ни на кого", и можно ли считать Украину страной, поддерживающей терроризм, раз Шольц назвал атаку террористическим актом, а украинские власти, по данным СМИ, скрывают у себя одного из подозреваемых.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Глава МИД Венгрии Сийярто: отсутствие серьезного расследования диверсии на Северных потоках возмутительно - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто возмутило отсутствие серьезного расследования по "Северным потокам"
Вчера, 19:36
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Туск отменил поездку в Германию из-за скандала с "Северными потоками"
10 сентября, 14:00
 
Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершОлаф ШольцДжо БайденРоссияСШАЕвропаВ мире
 
 
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