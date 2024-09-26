https://ria.ru/20240926/qantas-1974908757.html

Австралийский оператор авиалиний ввел в заблуждение миллионы клиентов

Австралийский оператор авиалиний ввел в заблуждение миллионы клиентов - РИА Новости, 26.09.2024

Австралийский оператор авиалиний ввел в заблуждение миллионы клиентов

Около миллиона клиентов были введены в заблуждение действиями австралийского оператора авиалиний, компанией Qantas, которая рекламировала билеты на отменённые... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:12

2024-09-26T17:12

2024-09-26T17:12

экономика

австралия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около миллиона клиентов были введены в заблуждение действиями австралийского оператора авиалиний, компанией Qantas, которая рекламировала билеты на отменённые рейсы и своевременно не сообщала об изменениях в расписании, следует из опубликованного в четверг документа на сайте федерального суда Австралии. Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала иск в Федеральный суд против Qantas в августе 2023 года, утверждая, что компания рекламировала билеты на отмененные рейсы, а также не уведомляла пассажиров об отменах и задержках. В результате в мае Qantas согласилась выплатить 20 миллионов долларов своим клиентам, признав, что неправомерные действия продолжались с 21 мая 2021 года по 26 августа 2023 года, затронув десятки тысяч рейсов, которые должны были вылететь в период с 1 мая 2022 года по 10 мая 2024 года, но тогда не было известно о масштабе ущерба для пассажиров. "Qantas признает, что в течение соответствующего периода предложила билеты на 70,5 тысяч рейсов... На страницах управления бронированием до 884 тысяч клиентов своевременно не получили уведомления о задержках (рейсов).... По меньшей мере 86,7 тысячи клиентов забронировали отменённые или перебронированные рейсы", - сказано в судебном документе, распространённом в четверг. Уточняется, что старшие руководители "были осведомлены о том, как работает система в отношении снятия отмененных рейсов с продажи, и как происходит уведомление потребителей об отмене рейсов". Также сотрудники могли вручную снять рейсы с продажи сразу же после их отмены, но не делали этого. Qantas - крупнейший оператор внутренних авиалиний Австралии. Это публичная компания, которая выполняет внутренние и международные пассажирские рейсы под своим основным брендом Qantas и через свою дочернюю компанию Jetstar.

https://ria.ru/20210304/aviakompaniya-1599716762.html

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

австралия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, австралия