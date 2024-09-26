https://ria.ru/20240926/pvo-1974957238.html
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 26.09.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:38
2024-09-26T22:38
2024-09-26T22:40
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Около 21.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/obstrel-1974758068.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской областью