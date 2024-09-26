Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 26.09.2024 (обновлено: 15:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974861693.html
Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики
Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики
Российская энергетика и дальше будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития, заявил президент России... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:38
2024-09-26T15:22
экономика
россия
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская энергетика и дальше будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."Уверен, стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, без сомнения, будут решены. А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы, вся отрасль в целом будут обеспечены стабильной надежной работой на многие-многие годы вперед, внесут свой, причем весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития России, в повышение качества жизни наших граждан, и конечно, будут и дальше способствовать балансировке мировых энергетических рынков в интересах устойчивого глобального развития", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a60477c3c6798f4ff1c521e6fc4c0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Владимир Путин, Москва
Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики

Путин: поставки ресурсов из России способствуют балансировке рынков

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская энергетика и дальше будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Уверен, стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, без сомнения, будут решены. А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы, вся отрасль в целом будут обеспечены стабильной надежной работой на многие-многие годы вперед, внесут свой, причем весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития России, в повышение качества жизни наших граждан, и конечно, будут и дальше способствовать балансировке мировых энергетических рынков в интересах устойчивого глобального развития", - сказал Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в сфере мирного атома
Вчера, 14:46
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала