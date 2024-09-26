https://ria.ru/20240926/putin-1974861693.html

Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики

Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о пользе поставок российских ресурсов для экономики

Российская энергетика и дальше будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития, заявил президент России... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:38

2024-09-26T14:38

2024-09-26T15:22

экономика

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская энергетика и дальше будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."Уверен, стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, без сомнения, будут решены. А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы, вся отрасль в целом будут обеспечены стабильной надежной работой на многие-многие годы вперед, внесут свой, причем весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития России, в повышение качества жизни наших граждан, и конечно, будут и дальше способствовать балансировке мировых энергетических рынков в интересах устойчивого глобального развития", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, москва