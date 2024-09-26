https://ria.ru/20240926/putin-1974860673.html

Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки

Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 26.09.2024

Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:45

экономика

владимир путин

россия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки."Уже обращал внимание правительства, и вновь хотел бы повторить: нужно поддержать такие инициативы бизнеса", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, говоря о необходимости развития нефтеперерабатывающей отрасли.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861693.html

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экономика, владимир путин, россия, москва