https://ria.ru/20240926/putin-1974860673.html
Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки
Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:30
2024-09-26T14:30
2024-09-26T14:45
экономика
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки."Уже обращал внимание правительства, и вновь хотел бы повторить: нужно поддержать такие инициативы бизнеса", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели, говоря о необходимости развития нефтеперерабатывающей отрасли.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, россия, москва
Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки
Путин: нужно поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки