https://ria.ru/20240926/putin-1974860397.html

Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России

Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России - РИА Новости, 26.09.2024

Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России

Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере, это одна из задач в рамках нового национального проекта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:30

2024-09-26T15:36

экономика

россия

москва

владимир путин

атомная энергетика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере, это одна из задач в рамках нового национального проекта, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что одним из важных системных инструментов станет национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года."В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент добавил, что еще одной задачей в рамках нацпроекта стало обеспечение технологического суверенитета РФ, причем во всех областях топливно-энергетического комплекса.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240916/likhachev-1972962358.html

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экономика, россия, москва, владимир путин, атомная энергетика