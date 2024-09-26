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Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России - РИА Новости, 26.09.2024
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14:30 26.09.2024 (обновлено: 15:36 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974860397.html
Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России
Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России
Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере, это одна из задач в рамках нового национального проекта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:30
2024-09-26T15:36
экономика
россия
москва
владимир путин
атомная энергетика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере, это одна из задач в рамках нового национального проекта, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что одним из важных системных инструментов станет национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года."В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент добавил, что еще одной задачей в рамках нацпроекта стало обеспечение технологического суверенитета РФ, причем во всех областях топливно-энергетического комплекса.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240916/likhachev-1972962358.html
https://ria.ru/20240926/peskov-1974832665.html
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экономика, россия, москва, владимир путин, атомная энергетика
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Атомная энергетика
Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России

Путин: Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере, это одна из задач в рамках нового национального проекта, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что одним из важных системных инструментов станет национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии", который будет запущен с 2025 года.
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"В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, не является глобальным", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент добавил, что еще одной задачей в рамках нацпроекта стало обеспечение технологического суверенитета РФ, причем во всех областях топливно-энергетического комплекса.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинАтомная энергетика
 
 
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