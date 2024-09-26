https://ria.ru/20240926/putin-1974859957.html

Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока

Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока - РИА Новости, 26.09.2024

Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа (ДВФО). РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:28

2024-09-26T14:28

2024-09-26T14:39

экономика

владимир путин

дальний восток

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа (ДВФО)."Уже поручил составить долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа. Она будет рассчитана, как и энергетическая стратегия всей страны, на период до 2050 года. Прошу правительство ускорить утверждение этого документа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240926/putin-1974861693.html

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экономика, владимир путин, дальний восток, россия