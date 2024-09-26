https://ria.ru/20240926/putin-1974859957.html
Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока
Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока - РИА Новости, 26.09.2024
Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа (ДВФО). РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:28
2024-09-26T14:28
2024-09-26T14:39
экономика
владимир путин
дальний восток
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа (ДВФО)."Уже поручил составить долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа. Она будет рассчитана, как и энергетическая стратегия всей страны, на период до 2050 года. Прошу правительство ускорить утверждение этого документа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
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экономика, владимир путин, дальний восток, россия
Экономика, Владимир Путин, Дальний Восток, Россия
Путин поручил утвердить программу по энергосистеме Дальнего Востока
Путин поручил утвердить программу по обновлению энергосистемы Дальнего Востока