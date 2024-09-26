https://ria.ru/20240926/putin-1974859356.html

Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин

Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:26

2024-09-26T14:26

2024-09-26T14:35

экономика

россия

восток

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации РФ."Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: она сейчас проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, восток, москва, владимир путин