https://ria.ru/20240926/putin-1974859356.html
Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин
Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:26
2024-09-26T14:26
2024-09-26T14:35
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владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации РФ."Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: она сейчас проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, восток, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Восток, Москва, Владимир Путин
Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений, сообщил Путин
Путин: российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений