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Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока - РИА Новости, 26.09.2024
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14:26 26.09.2024 (обновлено: 14:30 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974858593.html
Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока
Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока - РИА Новости, 26.09.2024
Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока
Энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании, потребление энергии в регионе растет повышенными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:26
2024-09-26T14:30
дальний восток
экономика
владимир путин
россия
урал
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании, потребление энергии в регионе растет повышенными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, Востока страны. При этом, снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами, выше общероссийских. А по мере дальнейшего развития производств, строительства жилья, инфраструктуры, социальных объектов, оно, конечно же, продолжит увеличиваться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дальний восток, экономика, владимир путин, россия, урал
Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин, Россия, Урал
Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока

Путин: энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании, потребление энергии в регионе растет повышенными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, Востока страны. При этом, снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами, выше общероссийских. А по мере дальнейшего развития производств, строительства жилья, инфраструктуры, социальных объектов, оно, конечно же, продолжит увеличиваться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин
дополняется ...
 
Дальний ВостокЭкономикаВладимир ПутинРоссияУрал
 
 
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