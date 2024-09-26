https://ria.ru/20240926/putin-1974858593.html

Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока

Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока - РИА Новости, 26.09.2024

Путин подчеркнул важность энергоснабжения Дальнего Востока

Энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании, потребление энергии в регионе растет повышенными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:26

2024-09-26T14:26

2024-09-26T14:30

дальний восток

экономика

владимир путин

россия

урал

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергоснабжение Дальнего Востока нуждается в особом внимании, потребление энергии в регионе растет повышенными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, Востока страны. При этом, снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами, выше общероссийских. А по мере дальнейшего развития производств, строительства жилья, инфраструктуры, социальных объектов, оно, конечно же, продолжит увеличиваться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html

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россия

урал

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дальний восток, экономика, владимир путин, россия, урал