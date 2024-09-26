https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html

Путин назвал энергетику фундаментом развития

Путин назвал энергетику фундаментом развития - РИА Новости, 26.09.2024

Путин назвал энергетику фундаментом развития

Президент России Владимир Путин назвал современную энергетику фундаментом мирового развития. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:19

2024-09-26T14:19

2024-09-26T14:19

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал современную энергетику фундаментом мирового развития. "Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно - все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин