https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html
Путин назвал энергетику фундаментом развития
Путин назвал энергетику фундаментом развития - РИА Новости, 26.09.2024
Путин назвал энергетику фундаментом развития
Президент России Владимир Путин назвал современную энергетику фундаментом мирового развития. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:19
2024-09-26T14:19
2024-09-26T14:19
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал современную энергетику фундаментом мирового развития. "Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно - все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20240923/putin-1974170270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал энергетику фундаментом развития
Путин назвал современную энергетику фундаментом мирового развития
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал современную энергетику фундаментом мирового развития.
"Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно - все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".