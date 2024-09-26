https://ria.ru/20240926/putin-1974852471.html

Путин рассказал о работе "Силы Сибири"

Путин рассказал о работе "Силы Сибири" - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о работе "Силы Сибири"

Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:15

2024-09-26T14:15

2024-09-26T14:31

сила сибири — 2

владимир путин

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", продолжает расти экспорт сжиженного природного газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240920/gazoprovod-1973873773.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сила сибири — 2, владимир путин, экономика, россия, москва