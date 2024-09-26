https://ria.ru/20240926/putin-1974852471.html
Путин рассказал о работе "Силы Сибири"
Путин рассказал о работе "Силы Сибири" - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о работе "Силы Сибири"
Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:15
2024-09-26T14:15
2024-09-26T14:31
сила сибири — 2
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", продолжает расти экспорт сжиженного природного газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240920/gazoprovod-1973873773.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сила сибири — 2, владимир путин, экономика, россия, москва
Сила Сибири — 2, Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва
Путин рассказал о работе "Силы Сибири"
Путин: увеличиваются поставки российского газа по "Силе Сибири"