https://ria.ru/20240926/putin-1974850960.html

Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка

Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка

Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:13

2024-09-26T14:13

2024-09-26T14:23

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин уточнил, что за последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов и угля.

https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html

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2024

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россия, экономика, владимир путин