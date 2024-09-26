https://ria.ru/20240926/putin-1974850960.html
Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка
Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка
Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:13
2024-09-26T14:13
2024-09-26T14:23
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_128:93:2963:1688_1920x0_80_0_0_6b9fe5b53cf32f13513984b7e81b0b21.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее, Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире", - сказал глава государства на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин уточнил, что за последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов и угля.
https://ria.ru/20240926/putin-1974855370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о роли России как участника энергетического рынка
Путин: Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка