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Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу - РИА Новости, 26.09.2024
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14:12 26.09.2024 (обновлено: 15:09 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974850234.html
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу
БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:12
2024-09-26T15:09
брикс
саммит брикс
в мире
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин."БРИКС, Россия председательствует в этой организации в текущем году, видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент РФ подчеркнул, что он говорит именно о взаимовыгодном сотрудничестве."То есть в общих интересах наших стран и народов", - уточнил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974850727.html
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брикс, саммит брикс, в мире, владимир путин, россия, москва
БРИКС, Саммит БРИКС, В мире, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу

Путин: БРИКС видит свою задачу в создании пространства сотрудничества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"БРИКС, Россия председательствует в этой организации в текущем году, видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин рассказал, почему страны стремятся в БРИКС
Вчера, 14:13
Президент РФ подчеркнул, что он говорит именно о взаимовыгодном сотрудничестве.
"То есть в общих интересах наших стран и народов", - уточнил Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС
Вчера, 14:15
 
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