https://ria.ru/20240926/putin-1974850234.html

Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу

Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу

БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:12

2024-09-26T14:12

2024-09-26T15:09

брикс

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в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин."БРИКС, Россия председательствует в этой организации в текущем году, видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент РФ подчеркнул, что он говорит именно о взаимовыгодном сотрудничестве."То есть в общих интересах наших стран и народов", - уточнил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974850727.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, саммит брикс, в мире, владимир путин, россия, москва