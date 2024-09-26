https://ria.ru/20240926/putin-1974850234.html
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу
БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:12
2024-09-26T14:12
2024-09-26T15:09
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин."БРИКС, Россия председательствует в этой организации в текущем году, видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент РФ подчеркнул, что он говорит именно о взаимовыгодном сотрудничестве."То есть в общих интересах наших стран и народов", - уточнил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974850727.html
https://ria.ru/20240926/briks-1974852759.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БРИКС, Саммит БРИКС, В мире, Владимир Путин, Россия, Москва
Путин рассказал, в чем БРИКС видит свою задачу
Путин: БРИКС видит свою задачу в создании пространства сотрудничества
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"БРИКС, Россия председательствует в этой организации в текущем году, видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ подчеркнул, что он говорит именно о взаимовыгодном сотрудничестве.
"То есть в общих интересах наших стран и народов", - уточнил Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.