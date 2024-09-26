https://ria.ru/20240926/putin-1974848982.html
Запад подстегнул развитие альтернативных решений в ТЭК, заявил Путин
Запад подстегнул развитие альтернативных решений в ТЭК, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Запад подстегнул развитие альтернативных решений в ТЭК, заявил Путин
Запад, вводя санкции, подстегнул развитие альтернативных решений в топливно-энергетическом комплексе России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:10
2024-09-26T14:10
2024-09-26T14:57
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад, вводя санкции, подстегнул развитие альтернативных решений в топливно-энергетическом комплексе России, заявил президент России Владимир Путин."Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений - альтернативной логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций. Конечно, это все непростой процесс, это дается тем, кто занимается этим процессом, непросто, но этот процесс идет, идет неуклонно", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974865523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Запад подстегнул развитие альтернативных решений в ТЭК, заявил Путин
Путин: Запад, вводя санкции, подстегнул развитие альтернативных решений в ТЭК
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад, вводя санкции, подстегнул развитие альтернативных решений в топливно-энергетическом комплексе России, заявил президент России Владимир Путин.
"Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений - альтернативной логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций. Конечно, это все непростой процесс, это дается тем, кто занимается этим процессом, непросто, но этот процесс идет, идет неуклонно", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.