https://ria.ru/20240926/putin-1974818726.html

В Турции отреагировали на "ядерное предупреждение" Путина

В Турции отреагировали на "ядерное предупреждение" Путина - РИА Новости, 26.09.2024

В Турции отреагировали на "ядерное предупреждение" Путина

Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал своё самое сильное предупреждение Западу, пишет турецкая газета Hürriyet. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:41

2024-09-26T12:41

2024-09-26T12:41

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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, своими заявлениями о ядерной доктрине России, сделал своё самое сильное предупреждение Западу, пишет турецкая газета Hürriyet. Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Выступая после заседания Совета безопасности, президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что они могут применить ядерное оружие против воздушных и космических атак на них. Хотя Украина считает последний шаг России шантажом, по мнению западных СМИ, это самое сильное предупреждение российского лидера на сегодняшний день", - пишет издание. Издание обращает внимание на то, что высказывания российского лидера прозвучали тогда, когда Украина добивается от своих союзников разрешения использовать полученные от Запада ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России. "Украина является неядерным государством, но в военном отношении ее поддерживают США и другие ядерные державы", - отмечает газета. При этом издание напоминает, что потенциальное применение одной стороной, обладающей ядерным оружием, против другой может привести к полному уничтожению обеих. "С момента окончания Второй мировой войны страны, обладающие ядерным оружием, придерживаются политики сдерживания. В основе этой политики лежит принцип, согласно которому ядерное нападение одной страны, обладающей ядерным оружием, на другую будет встречено таким же ответом с другой стороны, что приведет к полному уничтожению обеих сторон", - подчеркивает Hürriyet. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

https://ria.ru/20240926/rogov-1974772482.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато