https://ria.ru/20240926/putin-1974748539.html

Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков

Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024

Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков

Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин провел в среду в Кремле, состоялось впервые за год, решение... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:15

2024-09-26T08:15

2024-09-26T08:15

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин провел в среду в Кремле, состоялось впервые за год, решение провести мероприятие частично в открытом режиме связано с уровнем конфронтации вокруг России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитата пресс-секретаря главы государства приведена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Это первое за год такое совещание. До этого (такие совещания - ред.) далеко не всегда проходили в открытом режиме. Сейчас связано с геополитической обстановкой и общем уровнем конфронтации вокруг нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему совещание по ядерному сдерживанию прошло частично в открытом режиме.

https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин