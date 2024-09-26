Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков
Песков: совещание по ядерному сдерживанию прошло впервые за год
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин провел в среду в Кремле, состоялось впервые за год, решение провести мероприятие частично в открытом режиме связано с уровнем конфронтации вокруг России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитата пресс-секретаря главы государства приведена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Это первое за год такое совещание. До этого (такие совещания - ред.) далеко не всегда проходили в открытом режиме. Сейчас связано с геополитической обстановкой и общем уровнем конфронтации вокруг нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему совещание по ядерному сдерживанию прошло частично в открытом режиме.