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Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
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08:15 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974748539.html
Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков
Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков
Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин провел в среду в Кремле, состоялось впервые за год, решение... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:15
2024-09-26T08:15
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин провел в среду в Кремле, состоялось впервые за год, решение провести мероприятие частично в открытом режиме связано с уровнем конфронтации вокруг России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитата пресс-секретаря главы государства приведена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Это первое за год такое совещание. До этого (такие совещания - ред.) далеко не всегда проходили в открытом режиме. Сейчас связано с геополитической обстановкой и общем уровнем конфронтации вокруг нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему совещание по ядерному сдерживанию прошло частично в открытом режиме.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Путин впервые за год провел встречу по ядерному сдерживанию, заявил Песков

Песков: совещание по ядерному сдерживанию прошло впервые за год

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Постоянное совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ Владимир Путин провел в среду в Кремле, состоялось впервые за год, решение провести мероприятие частично в открытом режиме связано с уровнем конфронтации вокруг России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитата пресс-секретаря главы государства приведена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Это первое за год такое совещание. До этого (такие совещания - ред.) далеко не всегда проходили в открытом режиме. Сейчас связано с геополитической обстановкой и общем уровнем конфронтации вокруг нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему совещание по ядерному сдерживанию прошло частично в открытом режиме.
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия
04:33
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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