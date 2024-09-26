Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями
"Алеан": Подмосковье и Алтай — самые популярные маршруты для осенних фототуров
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что спрос на загородные места размещения теплой осенью за год удвоился и назвали самые популярные локации, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Савостин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
Отдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
Самое востребованное направление – Подмосковье. Его выбирают 46 процентов пользователей. Туристы останавливаются в объектах с развитой инфраструктурой, глэмпингах, экоотелях в лесопарковых зонах. За красивыми осенними фотосессиями также едут в подмосковные усадьбы Валуево, Архангельское, Мелихово.
Горный Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Этот регион выбирает 15 процентов путешественников. Один из самых фотогеничных локаций Горного Алтая — водоемы в обрамлении гор и пожелтевших лесов - Гейзерное озеро, Манжерок, Телецкое. Интересуют туристов и уникальные природные явления: осенью река Катунь мелеет, и в ее русле образуются так называемые Голубые озера — "глаза Катуни". Кроме того, в этот период отчетливо видна граница слияния рек Катуни и Чуи, что также привлекает путешественников.
Карелия
Музей-заповедник "Кижи"
Осень в Карелии — это рыбалка на озерах, тихая охота за грибами и ягодами, прогулки по лесу. Путешественники бронируют глэмпинги и дома отдыха в живописных, удаленных от цивилизации уголках региона. Отдых в регионе выбирает 11 процентов туристов.
До закрытия водной навигации в конце октября есть возможность посетить Кижи и Валаам, совершить водную прогулку к Ладожским шхерам.
Неизменным спросом, как и летом, пользуются заповедник "Кивач" и экскурсии в горный парк "Рускеала" с посещением Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.
До закрытия водной навигации в конце октября есть возможность посетить Кижи и Валаам, совершить водную прогулку к Ладожским шхерам.
Неизменным спросом, как и летом, пользуются заповедник "Кивач" и экскурсии в горный парк "Рускеала" с посещением Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.
Золотое кольцо
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПамятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области. Монумент выполнен в бронзе, автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который, прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку. Открытие памятника состоялось 13 сентября 2020 года.
Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области. Монумент выполнен в бронзе, автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который, прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку. Открытие памятника состоялось 13 сентября 2020 года.
Среди городов Золотого кольца осенью особенно популярен Плес, вдохновивший Исаака Левитана на серию пейзажей. В городе работает дом-музей художника, где хранятся его личные вещи и картины. Соборная гора — главная смотровая площадка Плеса, — откуда открывается вид на Волгу и достопримечательности города.
Запечатлеть осенние пейзажи также можно в городских, природных, приусадебных парках по маршруту Золотого кольца. Это, например, музей-заповедник "Абрамцево" близ Сергиева-Посада, национальный парк "Плещеево озеро" близ Переславля-Залесского, Патриарший парк во Владимире.
Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея
Автодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея
В республике множество смотровых площадок для любителей красивых видов: например, "Парящая над пропастью" беседка в Даховском поселении, откуда можно увидеть плато Лаго-Наки, или смотровая площадка у Большой Азишской пещеры, где можно запечатлеть горную панораму.
Кроме красивых фото на фоне осенних пейзажей туристов в это время года привлекают геотермальные источники республики.