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Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями - РИА Новости, 26.09.2024
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Туризм
 
05:46 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/puteshestviya-1974639728.html
Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями
Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями - РИА Новости, 26.09.2024
Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями
Эксперты рассказали, что спрос на загородные места размещения теплой осенью за год удвоился и назвали самые популярные локации, сообщает национальный... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:46
2024-09-26T05:46
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
исаак левитан
московская область (подмосковье)
плес
архангельское
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что спрос на загородные места размещения теплой осенью за год удвоился и назвали самые популярные локации, сообщает национальный туроператор "Алеан".ПодмосковьеСамое востребованное направление – Подмосковье. Его выбирают 46 процентов пользователей. Туристы останавливаются в объектах с развитой инфраструктурой, глэмпингах, экоотелях в лесопарковых зонах. За красивыми осенними фотосессиями также едут в подмосковные усадьбы Валуево, Архангельское, Мелихово.Горный АлтайЭтот регион выбирает 15 процентов путешественников. Один из самых фотогеничных локаций Горного Алтая — водоемы в обрамлении гор и пожелтевших лесов - Гейзерное озеро, Манжерок, Телецкое. Интересуют туристов и уникальные природные явления: осенью река Катунь мелеет, и в ее русле образуются так называемые Голубые озера — "глаза Катуни". Кроме того, в этот период отчетливо видна граница слияния рек Катуни и Чуи, что также привлекает путешественников.КарелияОсень в Карелии — это рыбалка на озерах, тихая охота за грибами и ягодами, прогулки по лесу. Путешественники бронируют глэмпинги и дома отдыха в живописных, удаленных от цивилизации уголках региона. Отдых в регионе выбирает 11 процентов туристов.До закрытия водной навигации в конце октября есть возможность посетить Кижи и Валаам, совершить водную прогулку к Ладожским шхерам. Неизменным спросом, как и летом, пользуются заповедник "Кивач" и экскурсии в горный парк "Рускеала" с посещением Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.Золотое кольцоСреди городов Золотого кольца осенью особенно популярен Плес, вдохновивший Исаака Левитана на серию пейзажей. В городе работает дом-музей художника, где хранятся его личные вещи и картины. Соборная гора — главная смотровая площадка Плеса, — откуда открывается вид на Волгу и достопримечательности города.Запечатлеть осенние пейзажи также можно в городских, природных, приусадебных парках по маршруту Золотого кольца. Это, например, музей-заповедник "Абрамцево" близ Сергиева-Посада, национальный парк "Плещеево озеро" близ Переславля-Залесского, Патриарший парк во Владимире.АдыгеяВ республике множество смотровых площадок для любителей красивых видов: например, "Парящая над пропастью" беседка в Даховском поселении, откуда можно увидеть плато Лаго-Наки, или смотровая площадка у Большой Азишской пещеры, где можно запечатлеть горную панораму.Кроме красивых фото на фоне осенних пейзажей туристов в это время года привлекают геотермальные источники республики.
https://ria.ru/20240926/puteshestviya-1974308106.html
московская область (подмосковье)
плес
архангельское
республика адыгея
горный алтай
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, исаак левитан, московская область (подмосковье), плес , архангельское, осень, куда поехать в выходные, что посмотреть , куда поехать, республика адыгея, горный алтай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Исаак Левитан, Московская область (Подмосковье), Плес , Архангельское, Осень, куда поехать в выходные, что посмотреть , куда поехать, Республика Адыгея, Горный Алтай
Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями

"Алеан": Подмосковье и Алтай — самые популярные маршруты для осенних фототуров

© Fotolia / drubig-photoЗолотая осень
Золотая осень - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Fotolia / drubig-photo
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что спрос на загородные места размещения теплой осенью за год удвоился и назвали самые популярные локации, сообщает национальный туроператор "Алеан".

Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Савостин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
Отдыхающие на пруду в усадебном парке Суханово в Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Отдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
Самое востребованное направление – Подмосковье. Его выбирают 46 процентов пользователей. Туристы останавливаются в объектах с развитой инфраструктурой, глэмпингах, экоотелях в лесопарковых зонах. За красивыми осенними фотосессиями также едут в подмосковные усадьбы Валуево, Архангельское, Мелихово.

Горный Алтай

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Этот регион выбирает 15 процентов путешественников. Один из самых фотогеничных локаций Горного Алтая — водоемы в обрамлении гор и пожелтевших лесов - Гейзерное озеро, Манжерок, Телецкое. Интересуют туристов и уникальные природные явления: осенью река Катунь мелеет, и в ее русле образуются так называемые Голубые озера — "глаза Катуни". Кроме того, в этот период отчетливо видна граница слияния рек Катуни и Чуи, что также привлекает путешественников.

Карелия

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Кижи"
Музей-заповедник Кижи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Музей-заповедник "Кижи"
Осень в Карелии — это рыбалка на озерах, тихая охота за грибами и ягодами, прогулки по лесу. Путешественники бронируют глэмпинги и дома отдыха в живописных, удаленных от цивилизации уголках региона. Отдых в регионе выбирает 11 процентов туристов.
До закрытия водной навигации в конце октября есть возможность посетить Кижи и Валаам, совершить водную прогулку к Ладожским шхерам.
Неизменным спросом, как и летом, пользуются заповедник "Кивач" и экскурсии в горный парк "Рускеала" с посещением Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.

Золотое кольцо

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкПамятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области. Монумент выполнен в бронзе, автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который, прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку. Открытие памятника состоялось 13 сентября 2020 года.
Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области. Монумент выполнен в бронзе, автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который, прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку. Открытие памятника состоялось 13 сентября 2020 года. - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Памятник великому русскому певцу Федору Шаляпину на набережной Плеса в Ивановской области. Монумент выполнен в бронзе, автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который, прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку. Открытие памятника состоялось 13 сентября 2020 года.
Среди городов Золотого кольца осенью особенно популярен Плес, вдохновивший Исаака Левитана на серию пейзажей. В городе работает дом-музей художника, где хранятся его личные вещи и картины. Соборная гора — главная смотровая площадка Плеса, — откуда открывается вид на Волгу и достопримечательности города.
Запечатлеть осенние пейзажи также можно в городских, природных, приусадебных парках по маршруту Золотого кольца. Это, например, музей-заповедник "Абрамцево" близ Сергиева-Посада, национальный парк "Плещеево озеро" близ Переславля-Залесского, Патриарший парк во Владимире.

Адыгея

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея
Автодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автодорога Даховская-плато Лаго-Наки в Республике Адыгея
В республике множество смотровых площадок для любителей красивых видов: например, "Парящая над пропастью" беседка в Даховском поселении, откуда можно увидеть плато Лаго-Наки, или смотровая площадка у Большой Азишской пещеры, где можно запечатлеть горную панораму.
Кроме красивых фото на фоне осенних пейзажей туристов в это время года привлекают геотермальные источники республики.
Трасса М-12 позволяет добраться из Москвы в Казань примерно за десять часов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Трасса М-12: из Москвы на автомобиле в Нижний Новгород и Казань
07:50
 
ТуризмТуризмНовости - Туризмотдых в РоссииИсаак ЛевитанМосковская область (Подмосковье)ПлесАрхангельскоеОсенькуда поехать в выходныечто посмотретькуда поехатьРеспублика АдыгеяГорный Алтай
 
 
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