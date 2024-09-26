https://ria.ru/20240926/puteshestviya-1974639728.html

Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями

Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями - РИА Новости, 26.09.2024

Эксперты рассказали, куда поедут туристы за красивыми осенними фотографиями

Эксперты рассказали, что спрос на загородные места размещения теплой осенью за год удвоился и назвали самые популярные локации, сообщает национальный... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:46

2024-09-26T05:46

2024-09-26T05:46

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что спрос на загородные места размещения теплой осенью за год удвоился и назвали самые популярные локации, сообщает национальный туроператор "Алеан".ПодмосковьеСамое востребованное направление – Подмосковье. Его выбирают 46 процентов пользователей. Туристы останавливаются в объектах с развитой инфраструктурой, глэмпингах, экоотелях в лесопарковых зонах. За красивыми осенними фотосессиями также едут в подмосковные усадьбы Валуево, Архангельское, Мелихово.Горный АлтайЭтот регион выбирает 15 процентов путешественников. Один из самых фотогеничных локаций Горного Алтая — водоемы в обрамлении гор и пожелтевших лесов - Гейзерное озеро, Манжерок, Телецкое. Интересуют туристов и уникальные природные явления: осенью река Катунь мелеет, и в ее русле образуются так называемые Голубые озера — "глаза Катуни". Кроме того, в этот период отчетливо видна граница слияния рек Катуни и Чуи, что также привлекает путешественников.КарелияОсень в Карелии — это рыбалка на озерах, тихая охота за грибами и ягодами, прогулки по лесу. Путешественники бронируют глэмпинги и дома отдыха в живописных, удаленных от цивилизации уголках региона. Отдых в регионе выбирает 11 процентов туристов.До закрытия водной навигации в конце октября есть возможность посетить Кижи и Валаам, совершить водную прогулку к Ладожским шхерам. Неизменным спросом, как и летом, пользуются заповедник "Кивач" и экскурсии в горный парк "Рускеала" с посещением Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.Золотое кольцоСреди городов Золотого кольца осенью особенно популярен Плес, вдохновивший Исаака Левитана на серию пейзажей. В городе работает дом-музей художника, где хранятся его личные вещи и картины. Соборная гора — главная смотровая площадка Плеса, — откуда открывается вид на Волгу и достопримечательности города.Запечатлеть осенние пейзажи также можно в городских, природных, приусадебных парках по маршруту Золотого кольца. Это, например, музей-заповедник "Абрамцево" близ Сергиева-Посада, национальный парк "Плещеево озеро" близ Переславля-Залесского, Патриарший парк во Владимире.АдыгеяВ республике множество смотровых площадок для любителей красивых видов: например, "Парящая над пропастью" беседка в Даховском поселении, откуда можно увидеть плато Лаго-Наки, или смотровая площадка у Большой Азишской пещеры, где можно запечатлеть горную панораму.Кроме красивых фото на фоне осенних пейзажей туристов в это время года привлекают геотермальные источники республики.

https://ria.ru/20240926/puteshestviya-1974308106.html

московская область (подмосковье)

плес

архангельское

республика адыгея

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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