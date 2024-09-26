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Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.09.2024
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Липецкая область
 
13:57 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974844304.html
Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"
Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.09.2024
Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"
На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:57
2024-09-26T13:57
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством компании было подписано на полях ПМЭФ-2024, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что новый резидент особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) производит сухие смеси для строительства и реставрации, силикатные краски, каменные штукатурки, камнеукрепители, мозаичный бетон и другие стройматериалы. В строительство завода инвестор планирует вложить 450 миллионов рублей. По словам Артамонова, в рамках проекта совместно с Елецким государственным университетом руководство компании планирует организовать научные исследования и разработки, а также обучение кадров для будущего предприятия. В свою очередь в вузе готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учетом потребностей компании. "Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Что касается присутствия в регионе компании по производству стройматериалов, безусловно, это будет способствовать развитию строительной сферы нашей области", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240919/artamonov-1973579232.html
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игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"

Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством компании было подписано на полях ПМЭФ-2024, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что новый резидент особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) производит сухие смеси для строительства и реставрации, силикатные краски, каменные штукатурки, камнеукрепители, мозаичный бетон и другие стройматериалы. В строительство завода инвестор планирует вложить 450 миллионов рублей.
По словам Артамонова, в рамках проекта совместно с Елецким государственным университетом руководство компании планирует организовать научные исследования и разработки, а также обучение кадров для будущего предприятия. В свою очередь в вузе готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учетом потребностей компании.
"Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Что касается присутствия в регионе компании по производству стройматериалов, безусловно, это будет способствовать развитию строительной сферы нашей области", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
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