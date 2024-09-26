https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974844304.html

Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"

Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.09.2024

Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"

На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:57

2024-09-26T13:57

2024-09-26T13:57

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством компании было подписано на полях ПМЭФ-2024, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что новый резидент особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) производит сухие смеси для строительства и реставрации, силикатные краски, каменные штукатурки, камнеукрепители, мозаичный бетон и другие стройматериалы. В строительство завода инвестор планирует вложить 450 миллионов рублей. По словам Артамонова, в рамках проекта совместно с Елецким государственным университетом руководство компании планирует организовать научные исследования и разработки, а также обучение кадров для будущего предприятия. В свою очередь в вузе готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учетом потребностей компании. "Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Что касается присутствия в регионе компании по производству стройматериалов, безусловно, это будет способствовать развитию строительной сферы нашей области", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240919/artamonov-1973579232.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"