https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974844304.html
Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"
Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 26.09.2024
Новое производство стройматериалов откроется в ОЭЗ "Липецк"
На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:57
2024-09-26T13:57
2024-09-26T13:57
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством компании было подписано на полях ПМЭФ-2024, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что новый резидент особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) производит сухие смеси для строительства и реставрации, силикатные краски, каменные штукатурки, камнеукрепители, мозаичный бетон и другие стройматериалы. В строительство завода инвестор планирует вложить 450 миллионов рублей. По словам Артамонова, в рамках проекта совместно с Елецким государственным университетом руководство компании планирует организовать научные исследования и разработки, а также обучение кадров для будущего предприятия. В свою очередь в вузе готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учетом потребностей компании. "Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Что касается присутствия в регионе компании по производству стройматериалов, безусловно, это будет способствовать развитию строительной сферы нашей области", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240919/artamonov-1973579232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" начинается строительство нового завода по производству строительных материалов, соглашение о партнерстве с руководством компании было подписано на полях ПМЭФ-2024, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что новый резидент особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ) производит сухие смеси для строительства и реставрации, силикатные краски, каменные штукатурки, камнеукрепители, мозаичный бетон и другие стройматериалы. В строительство завода инвестор планирует вложить 450 миллионов рублей.
По словам Артамонова
, в рамках проекта совместно с Елецким государственным университетом руководство компании планирует организовать научные исследования и разработки, а также обучение кадров для будущего предприятия. В свою очередь в вузе готовы взять на себя разработку дополнительных образовательных программ с учетом потребностей компании.
"Мы приветствуем такой подход инвесторов к сотрудничеству с нашими учебными заведениями. Это крайне важно для подготовки современных высококвалифицированных кадров. Что касается присутствия в регионе компании по производству стройматериалов, безусловно, это будет способствовать развитию строительной сферы нашей области", – отметил Артамонов.