https://ria.ru/20240926/prezentatsiya-1974914103.html
Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ
Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ - РИА Новости, 26.09.2024
Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ
Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:36
2024-09-26T17:36
2024-09-26T17:36
рязанская область
россия
москва
сергей катырин
павел малков
торгово-промышленная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974914857_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_73aae237abb09086772dd7e9ed640e52.jpg
РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления взаимодействия, сообщила пресс-служба правительства области. "Двадцать шестого сентября в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла презентация Рязанской области. Мероприятия, посвящённые региону, включали пленарное заседание, выставочную экспозицию", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и президента ТПП Сергея Катырина, на которой было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, а также обсуждались направления взаимодействия, вопросы поддержки бизнеса, реализации значимых инвестиционных проектов. "Мы тесно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой России… Проводим большое количество полезных деловых мероприятий, реализуем много совместных проектов: начиная с обучения молодых, начинающих бизнесменов, заканчивая социально значимыми инициативами, такими как проект "Забота"… Мы настроены на то, чтобы формировать устойчивую диверсифицированную экономику, создавать бизнесу максимально комфортные условия для работы и развития. В этом у нас с палатой единое понимание всех задач", - цитирует Малкова его пресс-служба. Как подчеркнул Катырин, презентации регионов – это традиция ТПП. "Рязанская область демонстрирует сегодня большой потенциал для развития разных сфер экономики. Очень высоко оцениваю достижения региона, и рост продолжается. Видно, что руководство региона активно работает, есть хорошие результаты за последние годы, много хороших проектов, и есть что предложить инвесторам. А региональная ТПП – это на сегодня самая быстро растущая палата в стране с точки зрения членской базы, количества услуг для предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Сергея Катырина.
https://ria.ru/20240923/ryazan-1974293352.html
https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974914857_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_43b48f702579a68164413842971efaa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей катырин, павел малков, торгово-промышленная палата рф
Рязанская область, Россия, Москва, Сергей Катырин, Павел Малков, Торгово-промышленная палата РФ
РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления взаимодействия, сообщила пресс-служба правительства области.
"Двадцать шестого сентября в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла презентация Рязанской области. Мероприятия, посвящённые региону, включали пленарное заседание, выставочную экспозицию", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова
и президента ТПП Сергея Катырина
, на которой было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, а также обсуждались направления взаимодействия, вопросы поддержки бизнеса, реализации значимых инвестиционных проектов.
"Мы тесно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой России… Проводим большое количество полезных деловых мероприятий, реализуем много совместных проектов: начиная с обучения молодых, начинающих бизнесменов, заканчивая социально значимыми инициативами, такими как проект "Забота"… Мы настроены на то, чтобы формировать устойчивую диверсифицированную экономику, создавать бизнесу максимально комфортные условия для работы и развития. В этом у нас с палатой единое понимание всех задач", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Как подчеркнул Катырин, презентации регионов – это традиция ТПП.
"Рязанская область демонстрирует сегодня большой потенциал для развития разных сфер экономики. Очень высоко оцениваю достижения региона, и рост продолжается. Видно, что руководство региона активно работает, есть хорошие результаты за последние годы, много хороших проектов, и есть что предложить инвесторам. А региональная ТПП – это на сегодня самая быстро растущая палата в стране с точки зрения членской базы, количества услуг для предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Сергея Катырина.