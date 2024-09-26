https://ria.ru/20240926/prezentatsiya-1974914103.html

Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ

Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ - РИА Новости, 26.09.2024

Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ

Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:36

2024-09-26T17:36

2024-09-26T17:36

рязанская область

россия

москва

сергей катырин

павел малков

торгово-промышленная палата рф

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РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления взаимодействия, сообщила пресс-служба правительства области. "Двадцать шестого сентября в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла презентация Рязанской области. Мероприятия, посвящённые региону, включали пленарное заседание, выставочную экспозицию", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и президента ТПП Сергея Катырина, на которой было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, а также обсуждались направления взаимодействия, вопросы поддержки бизнеса, реализации значимых инвестиционных проектов. "Мы тесно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой России… Проводим большое количество полезных деловых мероприятий, реализуем много совместных проектов: начиная с обучения молодых, начинающих бизнесменов, заканчивая социально значимыми инициативами, такими как проект "Забота"… Мы настроены на то, чтобы формировать устойчивую диверсифицированную экономику, создавать бизнесу максимально комфортные условия для работы и развития. В этом у нас с палатой единое понимание всех задач", - цитирует Малкова его пресс-служба. Как подчеркнул Катырин, презентации регионов – это традиция ТПП. "Рязанская область демонстрирует сегодня большой потенциал для развития разных сфер экономики. Очень высоко оцениваю достижения региона, и рост продолжается. Видно, что руководство региона активно работает, есть хорошие результаты за последние годы, много хороших проектов, и есть что предложить инвесторам. А региональная ТПП – это на сегодня самая быстро растущая палата в стране с точки зрения членской базы, количества услуг для предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Сергея Катырина.

https://ria.ru/20240923/ryazan-1974293352.html

https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, сергей катырин, павел малков, торгово-промышленная палата рф