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Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ - РИА Новости, 26.09.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:36 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/prezentatsiya-1974914103.html
Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ
Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ - РИА Новости, 26.09.2024
Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ
Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:36
2024-09-26T17:36
рязанская область
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москва
сергей катырин
павел малков
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РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления взаимодействия, сообщила пресс-служба правительства области. "Двадцать шестого сентября в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла презентация Рязанской области. Мероприятия, посвящённые региону, включали пленарное заседание, выставочную экспозицию", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и президента ТПП Сергея Катырина, на которой было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, а также обсуждались направления взаимодействия, вопросы поддержки бизнеса, реализации значимых инвестиционных проектов. "Мы тесно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой России… Проводим большое количество полезных деловых мероприятий, реализуем много совместных проектов: начиная с обучения молодых, начинающих бизнесменов, заканчивая социально значимыми инициативами, такими как проект "Забота"… Мы настроены на то, чтобы формировать устойчивую диверсифицированную экономику, создавать бизнесу максимально комфортные условия для работы и развития. В этом у нас с палатой единое понимание всех задач", - цитирует Малкова его пресс-служба. Как подчеркнул Катырин, презентации регионов – это традиция ТПП. "Рязанская область демонстрирует сегодня большой потенциал для развития разных сфер экономики. Очень высоко оцениваю достижения региона, и рост продолжается. Видно, что руководство региона активно работает, есть хорошие результаты за последние годы, много хороших проектов, и есть что предложить инвесторам. А региональная ТПП – это на сегодня самая быстро растущая палата в стране с точки зрения членской базы, количества услуг для предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Сергея Катырина.
https://ria.ru/20240923/ryazan-1974293352.html
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россия, москва, сергей катырин, павел малков, торгово-промышленная палата рф
Рязанская область, Россия, Москва, Сергей Катырин, Павел Малков, Торгово-промышленная палата РФ

Презентация Рязанской области состоялась в Торгово-промышленной палате РФ

© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с президентом ТПП Сергеем Катыриным
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с президентом ТПП Сергеем Катыриным - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с президентом ТПП Сергеем Катыриным
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РЯЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Презентация Рязанской области прошла в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП), стороны подписали соглашения о сотрудничестве и обсудили направления взаимодействия, сообщила пресс-служба правительства области.
"Двадцать шестого сентября в Москве в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла презентация Рязанской области. Мероприятия, посвящённые региону, включали пленарное заседание, выставочную экспозицию", - говорится в сообщении.
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В правительстве отметили, что состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и президента ТПП Сергея Катырина, на которой было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, а также обсуждались направления взаимодействия, вопросы поддержки бизнеса, реализации значимых инвестиционных проектов.
"Мы тесно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой России… Проводим большое количество полезных деловых мероприятий, реализуем много совместных проектов: начиная с обучения молодых, начинающих бизнесменов, заканчивая социально значимыми инициативами, такими как проект "Забота"… Мы настроены на то, чтобы формировать устойчивую диверсифицированную экономику, создавать бизнесу максимально комфортные условия для работы и развития. В этом у нас с палатой единое понимание всех задач", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Как подчеркнул Катырин, презентации регионов – это традиция ТПП.
"Рязанская область демонстрирует сегодня большой потенциал для развития разных сфер экономики. Очень высоко оцениваю достижения региона, и рост продолжается. Видно, что руководство региона активно работает, есть хорошие результаты за последние годы, много хороших проектов, и есть что предложить инвесторам. А региональная ТПП – это на сегодня самая быстро растущая палата в стране с точки зрения членской базы, количества услуг для предпринимателей", – приводятся в сообщении слова Сергея Катырина.
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