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СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/prestupleniya-1974767529.html
СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе
СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2024
СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе
СК РФ завершил расследование 355 уголовных дел в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:26
2024-09-26T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование 355 уголовных дел в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день завершено предварительное следствие по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых. По результатам рассмотрения уголовных дел судом в отношении 412 лиц вынесены обвинительные приговоры, 32 из них назначено пожизненное заключение", - сказали в СК РФ.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
донбасс
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происшествия, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе

СК завершил расследование дел 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование 355 уголовных дел в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На сегодняшний день завершено предварительное следствие по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых. По результатам рассмотрения уголовных дел судом в отношении 412 лиц вынесены обвинительные приговоры, 32 из них назначено пожизненное заключение", - сказали в СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонбассРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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