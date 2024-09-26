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СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе

СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2024

СК завершил расследование 355 дел о преступлениях в Донбассе

СК РФ завершил расследование 355 уголовных дел в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:26

2024-09-26T10:26

2024-09-26T10:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование 355 уголовных дел в отношении 496 обвиняемых в преступлениях в Донбассе, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день завершено предварительное следствие по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых. По результатам рассмотрения уголовных дел судом в отношении 412 лиц вынесены обвинительные приговоры, 32 из них назначено пожизненное заключение", - сказали в СК РФ.

https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html

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Варвара Скокшина

происшествия, донбасс, россия, следственный комитет россии (ск рф)