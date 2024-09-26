https://ria.ru/20240926/prestupleniya-1974730845.html
В ГД предложили ограничить публикации в СМИ о детских преступлениях
В ГД предложили ограничить публикации в СМИ о детских преступлениях - РИА Новости, 26.09.2024
В ГД предложили ограничить публикации в СМИ о детских преступлениях
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ограничить публикацию в соцсетях и СМИ подробностей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:11
2024-09-26T01:11
2024-09-26T01:11
борис чернышов (депутат)
госдума рф
общество
андрей липов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ограничить публикацию в соцсетях и СМИ подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет, в том числе с целью предотвращения нападений на школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность ограничения публикации в СМИ и соцсетях подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет. Новостные сообщения о таких происшествиях не должны содержать упоминание имени подозреваемых и обвиняемых, орудия преступления, точного местоположения, характеристики предполагаемого злоумышленника, любой личной информации и персональных данных, комментариев свидетелей, друзей, близких жертв или самого преступника", - сказано в документе. По его словам, на сегодняшний день выгодоприобретатель от подробностей таких преступлений только один - владельцы информационных ресурсов, которые наращивают посещаемость за счет препарирования трагедий детей на глазах у миллионов читателей. "Принятие мер позволит оградить молодое поколение от деструктивного информационного влияния и защитить их психику, а также их самих от необдуманных действий, способных привести к непоправимым последствиям", - отметил вице-спикер Госдумы. Парламентарий считает, что нападения учащихся на свои школы чаще всего продиктованы двумя факторами - тяжелыми социальными обстоятельствами, в которых оказался ребенок, или маргинальной модой, желанием прославиться по примеру других детей, которые совершали такие же нападения и о них писали все СМИ. По его мнению, это может казаться детям возможностью высказаться. "Чтобы разорвать этот порочный круг, когда такие преступления порождают новых и новых подражателей, необходимо простерилизовать информационное поле в этой части. Нельзя сообщать никаких животрепещущих подробностей о нападениях, нельзя называть имя нападавшего, номер школы, давать кадры с места события и так далее. Это лишит потенциальных подражателей мотива прославиться", - пояснил Чернышов РИА Новости.
https://ria.ru/20240920/migrant-1973802267.html
https://ria.ru/20240919/pravitelstvo-1973645129.html
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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество, андрей липов
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество, Андрей Липов
В ГД предложили ограничить публикации в СМИ о детских преступлениях
Чернышов предложил ограничить сообщения в СМИ о совершенных детьми преступлениях
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ограничить публикацию в соцсетях и СМИ подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет, в том числе с целью предотвращения нападений на школы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность ограничения публикации в СМИ и соцсетях подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет. Новостные сообщения о таких происшествиях не должны содержать упоминание имени подозреваемых и обвиняемых, орудия преступления, точного местоположения, характеристики предполагаемого злоумышленника, любой личной информации и персональных данных, комментариев свидетелей, друзей, близких жертв или самого преступника", - сказано в документе.
По его словам, на сегодняшний день выгодоприобретатель от подробностей таких преступлений только один - владельцы информационных ресурсов, которые наращивают посещаемость за счет препарирования трагедий детей на глазах у миллионов читателей.
"Принятие мер позволит оградить молодое поколение от деструктивного информационного влияния и защитить их психику, а также их самих от необдуманных действий, способных привести к непоправимым последствиям", - отметил вице-спикер Госдумы.
Парламентарий считает, что нападения учащихся на свои школы чаще всего продиктованы двумя факторами - тяжелыми социальными обстоятельствами, в которых оказался ребенок, или маргинальной модой, желанием прославиться по примеру других детей, которые совершали такие же нападения и о них писали все СМИ. По его мнению, это может казаться детям возможностью высказаться.
"Чтобы разорвать этот порочный круг, когда такие преступления порождают новых и новых подражателей, необходимо простерилизовать информационное поле в этой части. Нельзя сообщать никаких животрепещущих подробностей о нападениях, нельзя называть имя нападавшего, номер школы, давать кадры с места события и так далее. Это лишит потенциальных подражателей мотива прославиться", - пояснил Чернышов РИА Новости.