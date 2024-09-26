https://ria.ru/20240926/pozhar-1974918390.html

В Подмосковье потушили пожар в батутном центре

В Подмосковье потушили пожар в батутном центре - РИА Новости, 26.09.2024

В Подмосковье потушили пожар в батутном центре

Спасатели ликвидировали пожар в батутном центре ТЦ "Тетрис" в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:47

2024-09-26T17:47

2024-09-26T17:47

происшествия

бронницы

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в батутном центре ТЦ "Тетрис" в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в четверг в экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар начался в батутном центре ТЦ "Тетрис" на улице Советская. Прибывшие на место ЧП спасатели локализовали возгорание на площади 120 квадратных метров. "Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240921/pozhar-1973956168.html

бронницы

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, бронницы, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)