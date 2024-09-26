https://ria.ru/20240926/pozdravlenie-1974911316.html

Жестянников поздравил Филимонова со вступлением в должность губернатора

Жестянников поздравил Филимонова со вступлением в должность губернатора - РИА Новости, 26.09.2024

Жестянников поздравил Филимонова со вступлением в должность губернатора

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников поздравил со вступлением в должность губернатора Георгия Филимонова, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:30

2024-09-26T17:30

2024-09-26T17:30

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

александр гуцан

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников поздравил со вступлением в должность губернатора Георгия Филимонова, сообщает пресс-служба регионального парламента. Торжественная церемония инаугурации прошла в четверг в областной столице. Ее почетными гостями стали полномочный представитель президента в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Герой России Юрий Воробьев, руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин, председатель областного парламента Сергей Жестянников, представители исполнительной и законодательной власти, духовенства, активисты и общественники. "Слова поддержки тогда еще врио губернатора области мы слышали во всех округах и районах во время всех встреч с населением. Это была, действительно, всенародная поддержка. Все потому, что вологжане почувствовали перемены. Они поняли, что власть готова на диалог. Что команда Филимонова работает на результат – на развитие региона и повышение благосостояния каждого жителя нашей области. Итоги прошедших выборов – это наша общая победа, закономерный результат эффективной работы под управлением сильного лидера", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Он пожелал губернатору успехов в должности главы области, а также смелых, креативных, прорывных идей. "Постоянного движения и понимания цели, к которой мы идем единой командой", - резюмировал спикер Заксобрания Вологодской области.

https://ria.ru/20240925/deputaty-1974658606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, георгий филимонов, александр гуцан