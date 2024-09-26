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Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2024
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12:43 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/potentsial-1974824764.html
Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле
Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2024
Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле
Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале РФ, его сдерживающей роли, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:43
2024-09-26T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале РФ, его сдерживающей роли, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Нет, пока не начинает влиять. Собственно, всему миру хорошо известно, ее здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли доработанная ядерная доктрина РФ повлиять на ситуацию в мире. Он добавил, что пока не может ответить на вопрос, когда она будет опубликована.
https://ria.ru/20240926/rogov-1974772482.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле

Песков: миру хорошо известно о сдерживающей роли ядерного потенциала России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале РФ, его сдерживающей роли, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
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"Нет, пока не начинает влиять. Собственно, всему миру хорошо известно, ее здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли доработанная ядерная доктрина РФ повлиять на ситуацию в мире.
Он добавил, что пока не может ответить на вопрос, когда она будет опубликована.
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