https://ria.ru/20240926/potentsial-1974824764.html

Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле

Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.09.2024

Миру хорошо известно о ядерном потенциале России, заявили в Кремле

Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале РФ, его сдерживающей роли, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:43

2024-09-26T12:43

2024-09-26T12:43

россия

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Всему миру хорошо известно о ядерном потенциале РФ, его сдерживающей роли, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Нет, пока не начинает влиять. Собственно, всему миру хорошо известно, ее здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли доработанная ядерная доктрина РФ повлиять на ситуацию в мире. Он добавил, что пока не может ответить на вопрос, когда она будет опубликована.

https://ria.ru/20240926/rogov-1974772482.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире