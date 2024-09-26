https://ria.ru/20240926/postavki-1974860817.html
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов - РИА Новости, 26.09.2024
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов
Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:30
2024-09-26T14:30
2024-09-26T14:38
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974860673.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974860397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов
Путин: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоресурсов