https://ria.ru/20240926/postavki-1974860817.html

Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов

Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов - РИА Новости, 26.09.2024

Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов

Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:30

2024-09-26T14:38

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974860673.html

https://ria.ru/20240926/putin-1974860397.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин