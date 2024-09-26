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Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов - РИА Новости, 26.09.2024
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14:30 26.09.2024 (обновлено: 14:38 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/postavki-1974860817.html
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов - РИА Новости, 26.09.2024
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов
Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:30
2024-09-26T14:38
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974860673.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974860397.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о выполнении обязательств по поставкам энергоресурсов

Путин: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин призвал поддерживать бизнес в сфере нефтепереработки
Вчера, 14:30
"Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль", - сказал Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин назвал мировое лидерство в атомной сфере задачей России
Вчера, 14:30
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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