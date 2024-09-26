https://ria.ru/20240926/politika-1974827566.html
Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи
Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 26.09.2024
Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи
Панельной дискуссии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемы Мбасого на пленарном заседании... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:54
2024-09-26T12:54
2024-09-26T12:55
экваториальная гвинея
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политика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Панельной дискуссии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемы Мбасого на пленарном заседании "Российской энергетической недели" не планируется, сразу после выступлений лидеры двух стран отправятся на переговоры в Кремль, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он отметил, что в четверг Путин вместе с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого выступит на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя". "В этот раз не планируется панельная дискуссия, сразу после двух выступлений президент и наш гость из Экваториальной Гвинеи поедут в Кремль, где состоятся двусторонние переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком", - сказал Песков. По его словам, вторая половина дня у президента будет наполнена встречами и совещаниями непубличного характера.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974822521.html
https://ria.ru/20240926/diplomatiya-1974595504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экваториальная гвинея, россия, москва, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, дмитрий песков, политика
Экваториальная Гвинея, Россия, Москва, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи
Песков: после РЭН Путин и лидер Экваториальной Гвинеи отправятся в Кремль
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Панельной дискуссии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемы Мбасого на пленарном заседании "Российской энергетической недели" не планируется, сразу после выступлений лидеры двух стран отправятся на переговоры в Кремль, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее он отметил, что в четверг Путин вместе с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого выступит на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя".
"В этот раз не планируется панельная дискуссия, сразу после двух выступлений президент и наш гость из Экваториальной Гвинеи поедут в Кремль, где состоятся двусторонние переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком", - сказал Песков.
По его словам, вторая половина дня у президента будет наполнена встречами и совещаниями непубличного характера.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.