https://ria.ru/20240926/politika-1974827566.html

Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи

Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 26.09.2024

Песков рассказал о визите лидера Экваториальной Гвинеи

Панельной дискуссии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемы Мбасого на пленарном заседании... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:54

2024-09-26T12:54

2024-09-26T12:55

экваториальная гвинея

россия

москва

владимир путин

теодоро обианг нгема мбасого

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Панельной дискуссии с участием президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемы Мбасого на пленарном заседании "Российской энергетической недели" не планируется, сразу после выступлений лидеры двух стран отправятся на переговоры в Кремль, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он отметил, что в четверг Путин вместе с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого выступит на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя". "В этот раз не планируется панельная дискуссия, сразу после двух выступлений президент и наш гость из Экваториальной Гвинеи поедут в Кремль, где состоятся двусторонние переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком", - сказал Песков. По его словам, вторая половина дня у президента будет наполнена встречами и совещаниями непубличного характера.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974822521.html

https://ria.ru/20240926/diplomatiya-1974595504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экваториальная гвинея, россия, москва, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, дмитрий песков, политика