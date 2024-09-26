https://ria.ru/20240926/pokhischenie-1974758380.html
За данные по делу об убийстве женщины в Балаково объявили награду
За данные по делу об убийстве женщины в Балаково объявили награду - РИА Новости, 26.09.2024
За данные по делу об убийстве женщины в Балаково объявили награду
Семья жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках, сообщил РИА... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:49
2024-09-26T09:49
2024-09-26T10:04
происшествия
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балаково
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Семья жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках, сообщил РИА Новости сын убитой Леонид Алешников.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково."Да, это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли его отец Алексей Алешников объявил награду в 1 миллион рублей за предоставление информации о преступниках, которые похитили его супругу.По словам Леонида, под информацией подразумевается точное местонахождение лиц, причастных к преступлению, а также их имена или внешность. Он уточнил, что обращаться нужно по телефонам следственного отдела по Балакову СУСК по региону либо в дежурную службу регионального СУСК."Я боюсь, что не обработаю большое количество вызовов, если оно пойдет, поэтому указал непосредственно контакты следственных органов", - пояснил собеседник агентства.СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240912/ubiystvo-1972223094.html
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Кадры с места, где была обнаружена похищенная жительница Саратовской области с признаками насильственной смерти
Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля, на котором ее и увезли похитители. Судя по кадрам СК, машину пытались спрятать в посадке.
2024-09-26T09:49
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происшествия, саратовская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Саратовская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Балаково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
За данные по делу об убийстве женщины в Балаково объявили награду
За данные о преступниках по делу об убийстве женщины в Балаково объявили награду
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Семья жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках, сообщил РИА Новости сын убитой Леонид Алешников.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково.
"Да, это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли его отец Алексей Алешников объявил награду в 1 миллион рублей за предоставление информации о преступниках, которые похитили его супругу.
По словам Леонида, под информацией подразумевается точное местонахождение лиц, причастных к преступлению, а также их имена или внешность. Он уточнил, что обращаться нужно по телефонам следственного отдела по Балакову СУСК по региону либо в дежурную службу регионального СУСК.
"Я боюсь, что не обработаю большое количество вызовов, если оно пойдет, поэтому указал непосредственно контакты следственных органов", - пояснил собеседник агентства.
СК
возбудил дело по статьям УК РФ
"Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.