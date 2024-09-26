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Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца

Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца - РИА Новости, 26.09.2024

Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца

Сын жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, Леонид Алешников сообщил РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:45

2024-09-26T09:45

2024-09-26T10:08

происшествия

саратовская область

балаково

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Сын жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, Леонид Алешников сообщил РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса задержан на 48 часов, время истекает в четверг.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках."Он уже давно задержан... Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок", - сказал Леонид Алешников, отвечая на вопрос, действительно ли его отец задержан по делу об убийстве.В региональном СУСК информацию о задержании Алексея Алешникова не комментируют.СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240926/pokhischenie-1974758380.html

саратовская область

балаково

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происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)