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Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца - РИА Новости, 26.09.2024
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09:45 26.09.2024 (обновлено: 10:08 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/pokhischenie-1974757563.html
Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца
Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца - РИА Новости, 26.09.2024
Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца
Сын жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, Леонид Алешников сообщил РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:45
2024-09-26T10:08
происшествия
саратовская область
балаково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Сын жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, Леонид Алешников сообщил РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса задержан на 48 часов, время истекает в четверг.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках."Он уже давно задержан... Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок", - сказал Леонид Алешников, отвечая на вопрос, действительно ли его отец задержан по делу об убийстве.В региональном СУСК информацию о задержании Алексея Алешникова не комментируют.СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240926/pokhischenie-1974758380.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сын убитой после похищения женщины в Балаково сообщил о задержании отца

Сын похищенной и убитой в Балаково женщины: отца задержали после допроса

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Сын жительницы города Балаково Саратовской области, убитой после похищения, Леонид Алешников сообщил РИА Новости, что его отец Алексей Алешников после допроса задержан на 48 часов, время истекает в четверг.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено в среду. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Семья Алешниковой объявила награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.
"Он уже давно задержан... Мы с самого начала сотрудничали со следствием, огромное количество (времени) провели на допросах, но и после этого его задержали на 48 часов, сегодня истекает срок", - сказал Леонид Алешников, отвечая на вопрос, действительно ли его отец задержан по делу об убийстве.
В региональном СУСК информацию о задержании Алексея Алешникова не комментируют.
СК возбудил дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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