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Зиновьева назвала лидеров по росту МСП среди округов Подмосковья
Зиновьева назвала лидеров по росту МСП среди округов Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2024
Зиновьева назвала лидеров по росту МСП среди округов Подмосковья
Лидером по увеличению числа МСП в Подмосковье стал городской округ Котельники, на втором месте – Ленинский округ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:55
2024-09-26T18:55
2024-09-26T19:24
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидером по увеличению числа МСП в Подмосковье стал городской округ Котельники, на втором месте – Ленинский округ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В Подмосковье зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. "Сегодня сектор МСП является значимой частью экономики Подмосковья. По статистике, каждый третий житель региона трудоустроен в компаниях, относящимся к малому и среднему бизнесу. И количество таких компаний в подмосковных округах продолжает расти. Так, за год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники — рост составил 19,3%, на втором месте Ленинский — 11,6%, на третьем Раменский — 8%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что чуть меньше 8% роста количества МСП зафиксировано в Лобне и Дзержинском. В этих городских округах численность компаний увеличилась на 7,8% и 7,7%, соответственно. Субъекты МСП могут воспользоваться мерами поддержки, которые реализуются в Подмосковье по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
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поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидером по увеличению числа МСП в Подмосковье стал городской округ Котельники, на втором месте – Ленинский округ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В Подмосковье зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
"Сегодня сектор МСП является значимой частью экономики Подмосковья. По статистике, каждый третий житель региона трудоустроен в компаниях, относящимся к малому и среднему бизнесу. И количество таких компаний в подмосковных округах продолжает расти. Так, за год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники — рост составил 19,3%, на втором месте Ленинский — 11,6%, на третьем Раменский — 8%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что чуть меньше 8% роста количества МСП зафиксировано в Лобне и Дзержинском. В этих городских округах численность компаний увеличилась на 7,8% и 7,7%, соответственно.
Субъекты МСП могут воспользоваться мерами поддержки, которые реализуются в Подмосковье по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".