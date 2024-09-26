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Зиновьева назвала лидеров по росту МСП среди округов Подмосковья

Зиновьева назвала лидеров по росту МСП среди округов Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2024

Зиновьева назвала лидеров по росту МСП среди округов Подмосковья

Лидером по увеличению числа МСП в Подмосковье стал городской округ Котельники, на втором месте – Ленинский округ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:55

2024-09-26T18:55

2024-09-26T19:24

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидером по увеличению числа МСП в Подмосковье стал городской округ Котельники, на втором месте – Ленинский округ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В Подмосковье зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. "Сегодня сектор МСП является значимой частью экономики Подмосковья. По статистике, каждый третий житель региона трудоустроен в компаниях, относящимся к малому и среднему бизнесу. И количество таких компаний в подмосковных округах продолжает расти. Так, за год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники — рост составил 19,3%, на втором месте Ленинский — 11,6%, на третьем Раменский — 8%", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что чуть меньше 8% роста количества МСП зафиксировано в Лобне и Дзержинском. В этих городских округах численность компаний увеличилась на 7,8% и 7,7%, соответственно. Субъекты МСП могут воспользоваться мерами поддержки, которые реализуются в Подмосковье по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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