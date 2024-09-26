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Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в России - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:03 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974906421.html
Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в России
Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в России - РИА Новости, 26.09.2024
Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в России
Подмосковье занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО) и в России по выпуску зефира, производя 25,8% от общего объема данного вида... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:03
2024-09-26T17:03
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подмосковье занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО) и в России по выпуску зефира, производя 25,8% от общего объема данного вида сладости в ЦФО и 11,9% в масштабах страны, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "По производству зефира Подмосковье занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и в России, производя 25,8% от общего объема данного вида сладости в ЦФО и 11,9% в масштабах страны", - отметили в пресс-службе. В Минсельхозпроде региона добавили, что за семь месяцев 2024 года объем производства зефира составил 4,1 тысячи тонн, что почти на 2 тысячи тонн больше объемов производства аналогичного периода прошлого года. Основными производителями являются: ООО "Конфаэль Коллекция", ООО "Кондитерская фабрика "Сокол", ООО "Первый шоколатье" и ЗАО БКК "Коломенский", где производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия

Подмосковье занимает лидирующие позиции по производству зефира в России

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПодмосковье лидирует в России по производству зефира
Подмосковье лидирует в России по производству зефира - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подмосковье занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе (ЦФО) и в России по выпуску зефира, производя 25,8% от общего объема данного вида сладости в ЦФО и 11,9% в масштабах страны, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"По производству зефира Подмосковье занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и в России, производя 25,8% от общего объема данного вида сладости в ЦФО и 11,9% в масштабах страны", - отметили в пресс-службе.
В Минсельхозпроде региона добавили, что за семь месяцев 2024 года объем производства зефира составил 4,1 тысячи тонн, что почти на 2 тысячи тонн больше объемов производства аналогичного периода прошлого года.
Основными производителями являются: ООО "Конфаэль Коллекция", ООО "Кондитерская фабрика "Сокол", ООО "Первый шоколатье" и ЗАО БКК "Коломенский", где производят яблочный зефир трех видов: ванильный, классический, а также со вкусом ванили и малины.
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