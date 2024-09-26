https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974795014.html
Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье
Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье
Свыше 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:39
2024-09-26T11:39
2024-09-26T11:39
новости подмосковья
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людмила болатаева
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе диспансеризация доступна жителям от 18 до 49 лет. В ходе такого осмотра женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут проконсультироваться у уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. "Обследование репродуктивного здоровья - важный этап в прохождении диспансеризации. Благодаря такому профосмотру, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122 или через чат-бот в телеграм.
https://ria.ru/20240925/gripp-1974586181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе диспансеризация доступна жителям от 18 до 49 лет. В ходе такого осмотра женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут проконсультироваться у уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
"Обследование репродуктивного здоровья - важный этап в прохождении диспансеризации. Благодаря такому профосмотру, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122 или через чат-бот в телеграм.