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Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
11:39 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974795014.html
Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье
Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье
Свыше 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:39
2024-09-26T11:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе диспансеризация доступна жителям от 18 до 49 лет. В ходе такого осмотра женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут проконсультироваться у уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. "Обследование репродуктивного здоровья - важный этап в прохождении диспансеризации. Благодаря такому профосмотру, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122 или через чат-бот в телеграм.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье

© iStock.com / demaerreПрием у доктора
Прием у доктора - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© iStock.com / demaerre
Прием у доктора
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе диспансеризация доступна жителям от 18 до 49 лет. В ходе такого осмотра женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут проконсультироваться у уролога, при необходимости врач направит пациента на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
"Обследование репродуктивного здоровья - важный этап в прохождении диспансеризации. Благодаря такому профосмотру, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 200 тысяч жителей", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Также записаться на диспансеризацию можно на портале "Здоровье", по номеру телефона 122 или через чат-бот в телеграм.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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