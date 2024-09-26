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В Архангельской области направили более 12 млрд рублей на поддержку семей - РИА Новости, 26.09.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:13 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/podderzhka-1974891246.html
В Архангельской области направили более 12 млрд рублей на поддержку семей
В Архангельской области направили более 12 млрд рублей на поддержку семей - РИА Новости, 26.09.2024
В Архангельской области направили более 12 млрд рублей на поддержку семей
Власти Архангельской области считают поддержку семей с детьми приоритетом социальной политики, в этом году на выплаты и пособия для них направлено более 12,2... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:13
2024-09-26T16:13
архангельская область
александр цыбульский
жилье
социальные выплаты
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Архангельской области считают поддержку семей с детьми приоритетом социальной политики, в этом году на выплаты и пособия для них направлено более 12,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "Поддержка семей с детьми — один из главных приоритетов нашей работы. В этом году на выплаты и пособия семьям с детьми мы направили более 12,2 миллиарда рублей. Помимо федеральных, в Архангельской области реализуется 31 региональная мера поддержки, 17 из них — для многодетных семей", - написал Цыбульский в Telegram-канале. Как уточнили в региональном министерстве труда, занятости и соцразвития, более 10,1 миллиарда рублей поступили из федерального бюджета, остальные средства – из областного. По словам Цыбульского, внимание к семьям со стороны государства дает положительный эффект — количество многодетных семей в регионе на протяжении последнего десятилетия постепенно растет. Сейчас их порядка 13 тысяч, скоро каждая сможет пользоваться цифровым удостоверением, подтверждающим этот статус. Сделан большой шаг и в поддержке приемных родителей, которые получают ту же помощь, что и многодетные семьи. "Совершенствование профильной политики продолжим в рамках нового президентского нацпроекта "Семья". Кроме того, как уже рассказывал, регион станет участником федерального проекта "Вызов", в рамках которого будет выстроена новая система помощи детям и родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - написал он, добавив, что на 2025 год власти региона ставят задачи по поддержке молодых, в том числе студенческих семей. На сессии Архангельского областного собрания в рамках правительственного часа в среду министр труда, занятости и соцразвития региона Владимир Торопов отмечал, что в области проживают более 189 тысяч детей (20% от общей численности населения). На территории региона действуют 12 государственных программ, направленные на поддержку семьи и детей. За 2021–2023 годы на их реализацию направлено более 165,7 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета. Мерами соцподдержки охвачены все категории населения: от беременных женщин до многодетных семей. С 2019 года многодетным семьям предоставлены 4183 участка, 3985 семей получили выплаты взамен земельного участка. Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. В 2024 году ее получили 562 человека.
https://ria.ru/20240925/zakonoproekt-1974664720.html
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александр цыбульский, жилье, социальные выплаты
Архангельская область, Александр Цыбульский, Жилье, Социальные выплаты

В Архангельской области направили более 12 млрд рублей на поддержку семей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Архангельской области считают поддержку семей с детьми приоритетом социальной политики, в этом году на выплаты и пособия для них направлено более 12,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
"Поддержка семей с детьми — один из главных приоритетов нашей работы. В этом году на выплаты и пособия семьям с детьми мы направили более 12,2 миллиарда рублей. Помимо федеральных, в Архангельской области реализуется 31 региональная мера поддержки, 17 из них — для многодетных семей", - написал Цыбульский в Telegram-канале.
Как уточнили в региональном министерстве труда, занятости и соцразвития, более 10,1 миллиарда рублей поступили из федерального бюджета, остальные средства – из областного.
По словам Цыбульского, внимание к семьям со стороны государства дает положительный эффект — количество многодетных семей в регионе на протяжении последнего десятилетия постепенно растет. Сейчас их порядка 13 тысяч, скоро каждая сможет пользоваться цифровым удостоверением, подтверждающим этот статус. Сделан большой шаг и в поддержке приемных родителей, которые получают ту же помощь, что и многодетные семьи.
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"Совершенствование профильной политики продолжим в рамках нового президентского нацпроекта "Семья". Кроме того, как уже рассказывал, регион станет участником федерального проекта "Вызов", в рамках которого будет выстроена новая система помощи детям и родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - написал он, добавив, что на 2025 год власти региона ставят задачи по поддержке молодых, в том числе студенческих семей.
На сессии Архангельского областного собрания в рамках правительственного часа в среду министр труда, занятости и соцразвития региона Владимир Торопов отмечал, что в области проживают более 189 тысяч детей (20% от общей численности населения). На территории региона действуют 12 государственных программ, направленные на поддержку семьи и детей. За 2021–2023 годы на их реализацию направлено более 165,7 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета.
Мерами соцподдержки охвачены все категории населения: от беременных женщин до многодетных семей. С 2019 года многодетным семьям предоставлены 4183 участка, 3985 семей получили выплаты взамен земельного участка. Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. В 2024 году ее получили 562 человека.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийЖильеСоциальные выплаты
 
 
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