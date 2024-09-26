Рейтинг@Mail.ru
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 26.09.2024 (обновлено: 14:31 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/platezhi-1974854537.html
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:17
2024-09-26T14:31
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970727071_0:70:2837:1666_1920x0_80_0_0_d8d94e09ee1a5126c7c32737f4de4291.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели"."Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970727071_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_edbd6907ddd27b784c303dc1d619903e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин

Путин: Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
"Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - сказал Путин.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина
Вчера, 11:51
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала