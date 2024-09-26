https://ria.ru/20240926/platezhi-1974854537.html

Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин

Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин

Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:17

2024-09-26T14:17

2024-09-26T14:31

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели"."Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика