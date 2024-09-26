https://ria.ru/20240926/platezhi-1974854537.html
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:17
2024-09-26T14:17
2024-09-26T14:31
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели"."Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240926/benzin-1974799423.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Путин: Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт