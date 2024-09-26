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Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов - РИА Новости, 26.09.2024
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13:36 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/piloty-1974839867.html
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов - РИА Новости, 26.09.2024
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов
Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:36
2024-09-26T13:36
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
министерство обороны сша
f-16
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен подготовить дополнительно 18 пилотов, говорится в заявлении Белого дома. "Я поручил министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем году", - указано в релизе.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974833484.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, министерство обороны сша, f-16
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Министерство обороны США, F-16
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов

Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов управлению F-16

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен подготовить дополнительно 18 пилотов, говорится в заявлении Белого дома.
"Я поручил министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем году", - указано в релизе.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot
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В миреСШАВашингтон (штат)Джо БайденМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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