https://ria.ru/20240926/piloty-1974839867.html
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов - РИА Новости, 26.09.2024
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов
Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:36
2024-09-26T13:36
2024-09-26T13:36
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
министерство обороны сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974482588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cc96b756b2e0144df2add17ddb86a2e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен подготовить дополнительно 18 пилотов, говорится в заявлении Белого дома. "Я поручил министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем году", - указано в релизе.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974833484.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974482588_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_3d3b85d980d861ae0d4dd550b8789cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, министерство обороны сша, f-16
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Министерство обороны США, F-16
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов
Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов управлению F-16