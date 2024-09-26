https://ria.ru/20240926/piloty-1974839867.html

Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов

Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов - РИА Новости, 26.09.2024

Байден поручил расширить программу обучения украинских пилотов

Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:36

2024-09-26T13:36

2024-09-26T13:36

в мире

сша

вашингтон (штат)

джо байден

министерство обороны сша

f-16

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, в 2025 году Вашингтон намерен подготовить дополнительно 18 пилотов, говорится в заявлении Белого дома. "Я поручил министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем году", - указано в релизе.

https://ria.ru/20240926/ssha-1974833484.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, министерство обороны сша, f-16