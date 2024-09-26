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Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
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13:39 26.09.2024 (обновлено: 14:03 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/peskov-1974840548.html
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков
Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:39
2024-09-26T14:03
дмитрий песков
безопасность
владимир путин
нато
россия
украина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания."Это будет сообщено после. Вы пытаетесь забегать вперед", - ответил Песков журналистам на вопрос, войдут ли Украина и члены НАТО в перечень стран альянса, на которых будут распространяться обновленная доктрина.
https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html
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дмитрий песков, безопасность, владимир путин, нато, россия, украина
Дмитрий Песков, Безопасность, Владимир Путин, НАТО, Россия, Украина
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков

Песков: список стран, включенных в ядерную доктрину, сообщат позже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Это будет сообщено после. Вы пытаетесь забегать вперед", - ответил Песков журналистам на вопрос, войдут ли Украина и члены НАТО в перечень стран альянса, на которых будут распространяться обновленная доктрина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Доктрина ядерного сдерживания учитывает ситуацию на границах, заявил Песков
Вчера, 13:06
 
Дмитрий ПесковБезопасностьВладимир ПутинНАТОРоссияУкраина
 
 
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