https://ria.ru/20240926/peskov-1974840548.html

Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков

Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024

Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков

Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:39

2024-09-26T13:39

2024-09-26T14:03

дмитрий песков

безопасность

владимир путин

нато

россия

украина

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания."Это будет сообщено после. Вы пытаетесь забегать вперед", - ответил Песков журналистам на вопрос, войдут ли Украина и члены НАТО в перечень стран альянса, на которых будут распространяться обновленная доктрина.

https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, безопасность, владимир путин, нато, россия, украина