https://ria.ru/20240926/peskov-1974840548.html
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков
Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:39
2024-09-26T13:39
2024-09-26T14:03
дмитрий песков
безопасность
владимир путин
нато
россия
украина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания."Это будет сообщено после. Вы пытаетесь забегать вперед", - ответил Песков журналистам на вопрос, войдут ли Украина и члены НАТО в перечень стран альянса, на которых будут распространяться обновленная доктрина.
https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, безопасность, владимир путин, нато, россия, украина
Дмитрий Песков, Безопасность, Владимир Путин, НАТО, Россия, Украина
Подробности изменений ядерной доктрины сообщат позже, заявил Песков
Песков: список стран, включенных в ядерную доктрину, сообщат позже