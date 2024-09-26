https://ria.ru/20240926/peskov-1974832665.html

Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков

Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024

Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков

Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:14

2024-09-26T13:14

2024-09-26T13:19

россия

мир

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html

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россия, мир, дмитрий песков, экономика