https://ria.ru/20240926/peskov-1974832665.html
Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков
Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков
Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:14
2024-09-26T13:14
2024-09-26T13:19
россия
мир
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Атомная отрасль России вне конкуренции в мире, отечественные специалисты во многом превосходят мировых коллег, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наша атомная отрасль уже почти вне конкуренции в мире. Они превосходят мировых конкурентов во многом, если не во всем", - сказал Песков на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера" на площадке форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html
россия
мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мир, дмитрий песков, экономика
Россия, Мир, Дмитрий Песков, Экономика
Российской атомной отрасли в мире конкуренции нет, заявил Песков
Песков: российской атомной отрасли нет конкуренции в мире