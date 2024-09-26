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Песков пообещал сообщить о планах публикации изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 26.09.2024
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12:44 26.09.2024 (обновлено: 12:53 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/peskov-1974824994.html
Песков пообещал сообщить о планах публикации изменений в ядерную доктрину
Песков пообещал сообщить о планах публикации изменений в ядерную доктрину - РИА Новости, 26.09.2024
Песков пообещал сообщить о планах публикации изменений в ядерную доктрину
Корректировки в "ядерную доктрину" России сформулированы, решение об их последующей публикации будет приниматься позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:44
2024-09-26T12:53
россия
киев
москва
владимир путин
дмитрий песков
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Корректировки в "ядерную доктрину" России сформулированы, решение об их последующей публикации будет приниматься позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас сформулированы корректировки в документ. Но я прошу обратить ваше внимание, это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ, и они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной. Вот они сформулированы. Вчера они были озвучены президентом - основные из них. Впоследствии уже будет приниматься решение о публикации и или непубликации, и времени соответствующей публикации. Мы вас своевременно проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли полная или частичная публикация обновленной версии доктрины о ядерном сдерживании. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны. Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь". Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.
https://ria.ru/20240926/rogov-1974772482.html
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россия, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Безопасность
Песков пообещал сообщить о планах публикации изменений в ядерную доктрину

Песков: решение о публикации корректировок в ядерную доктрину примут позже

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Корректировки в "ядерную доктрину" России сформулированы, решение об их последующей публикации будет приниматься позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас сформулированы корректировки в документ. Но я прошу обратить ваше внимание, это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ, и они вместе, собственно, и составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной. Вот они сформулированы. Вчера они были озвучены президентом - основные из них. Впоследствии уже будет приниматься решение о публикации и или непубликации, и времени соответствующей публикации. Мы вас своевременно проинформируем", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли полная или частичная публикация обновленной версии доктрины о ядерном сдерживании.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Рогов рассказал, зачем обновили ядерную доктрину России
Вчера, 10:48
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.
Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Вчера, 04:33
 
РоссияКиевМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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