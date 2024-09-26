Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:13 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974936536.html
В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей
В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей - РИА Новости, 26.09.2024
В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей
Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:13
2024-09-26T19:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974928844_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d7dbfe70d0b9a979a097cb0258db327f.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно данным ведомства, на защищенном грунте фермеры вырастили более 62,4 тысячи тонн огурцов, а также порядка 32,4 тысячи тонн томатов. Урожай других культур, в том числе салатов и зелени, превысил 3 тысячи тонн.Тепличные сооружения оборудованы современными системами, которые поддерживают микроклимат. Возможность круглогодичного использования комплексов помогает снабдить рынок свежими продуктами осенью и зимой.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974928844_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_541f73f2eb53ade6758ee3cc407b28f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей

© РИА Новости / Александр Кряжев Выращивание томатов в тепличном комплексе
 Выращивание томатов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно данным ведомства, на защищенном грунте фермеры вырастили более 62,4 тысячи тонн огурцов, а также порядка 32,4 тысячи тонн томатов. Урожай других культур, в том числе салатов и зелени, превысил 3 тысячи тонн.
Тепличные сооружения оборудованы современными системами, которые поддерживают микроклимат. Возможность круглогодичного использования комплексов помогает снабдить рынок свежими продуктами осенью и зимой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала