https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974936536.html

В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей

В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей - РИА Новости, 26.09.2024

В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей

Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:13

2024-09-26T19:13

2024-09-26T19:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно данным ведомства, на защищенном грунте фермеры вырастили более 62,4 тысячи тонн огурцов, а также порядка 32,4 тысячи тонн томатов. Урожай других культур, в том числе салатов и зелени, превысил 3 тысячи тонн.Тепличные сооружения оборудованы современными системами, которые поддерживают микроклимат. Возможность круглогодичного использования комплексов помогает снабдить рынок свежими продуктами осенью и зимой.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)