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В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей
В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей - РИА Новости, 26.09.2024
В Подмосковных тепличных комплексах собрали почти 98 тонн овощей
Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:13
2024-09-26T19:13
2024-09-26T19:13
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Валовый сбор овощей в тепличных комплексах Подмосковья составил 97,9 тысячи тонн с начала года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Согласно данным ведомства, на защищенном грунте фермеры вырастили более 62,4 тысячи тонн огурцов, а также порядка 32,4 тысячи тонн томатов. Урожай других культур, в том числе салатов и зелени, превысил 3 тысячи тонн.Тепличные сооружения оборудованы современными системами, которые поддерживают микроклимат. Возможность круглогодичного использования комплексов помогает снабдить рынок свежими продуктами осенью и зимой.
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