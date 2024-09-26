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СК рассказал о следствии по делу об отравлении красноярской семьи - РИА Новости, 26.09.2024
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12:32 26.09.2024 (обновлено: 12:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974819488.html
СК рассказал о следствии по делу об отравлении красноярской семьи
СК рассказал о следствии по делу об отравлении красноярской семьи - РИА Новости, 26.09.2024
СК рассказал о следствии по делу об отравлении красноярской семьи
Следователи продолжают рассматривать версию отравления семьи под Красноярском продуктами из их дома, проводятся экспертизы на наличие ядов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:32
2024-09-26T12:35
происшествия
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать версию отравления семьи под Красноярском продуктами из их дома, проводятся экспертизы на наличие ядов, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме семьи, и не нашел никаких опасных веществ. Специалисты искали в них кадмий мышьяк, олово, ртуть, свинец и хром. "Роспотребнадзором завершены исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели, там никаких норм не нарушено, но проводятся еще химические экспертизы, которые, возможно, определят, что в пище были какие-то яды", - сказал собеседник. Основные версии следствия – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974754822.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
СК рассказал о следствии по делу об отравлении красноярской семьи

СК рассматривает версию отравления красноярской семьи продуктами из их дома

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramДом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
Дом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Дом семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать версию отравления семьи под Красноярском продуктами из их дома, проводятся экспертизы на наличие ядов, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
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Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов питания, изъятых в магазине и в доме семьи, и не нашел никаких опасных веществ. Специалисты искали в них кадмий мышьяк, олово, ртуть, свинец и хром.
"Роспотребнадзором завершены исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели, там никаких норм не нарушено, но проводятся еще химические экспертизы, которые, возможно, определят, что в пище были какие-то яды", - сказал собеседник.
Основные версии следствия – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
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