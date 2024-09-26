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Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября - РИА Новости, 26.09.2024
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября
Похороны погибших четверых детей от отравления в Красноярском крае пройдут 30 сентября, вынос тел планируется от дома, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:23
2024-09-26T09:23
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отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Похороны погибших четверых детей от отравления в Красноярском крае пройдут 30 сентября, вынос тел планируется от дома, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Похороны назначены на понедельник, в 11.30 (06.30 мск), вынос от дома", - сказал он.Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Разрешение на похороны было выдано во вторник. В среду выписали родителей погибших детей.Следователи, как отмечают в СК, продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.
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происшествия, красноярский край, отравление семьи в красноярском крае, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Красноярский край, Отравление семьи в Красноярском крае, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября
Похороны четверых погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября
КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Похороны погибших четверых детей от отравления в Красноярском крае пройдут 30 сентября, вынос тел планируется от дома, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Похороны назначены на понедельник, в 11.30 (06.30 мск), вынос от дома", - сказал он.
Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Разрешение на похороны было выдано во вторник. В среду выписали родителей погибших детей.
Следователи, как отмечают в СК
, продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.