https://ria.ru/20240926/oporniki-1974735942.html

Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.09.2024

Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:15

2024-09-26T03:15

2024-09-26T03:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил чёткое попадание по целям", - говорится в сообщении. Уточняется, что артиллеристы помогают штурмовым группам в продвижении. "Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения", - сообщили в МО.

https://ria.ru/20240925/artilleriya-1974519528.html

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россия, вооруженные силы украины