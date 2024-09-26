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Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:15 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/oporniki-1974735942.html
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.09.2024
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:15
2024-09-26T03:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил чёткое попадание по целям", - говорится в сообщении. Уточняется, что артиллеристы помогают штурмовым группам в продвижении. "Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения", - сообщили в МО.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила сеть "опорников" ВСУ под Купянском

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил чёткое попадание по целям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что артиллеристы помогают штурмовым группам в продвижении.
"Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения", - сообщили в МО.
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Запад маскируют военную технику после стрельбы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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