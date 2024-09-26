https://ria.ru/20240926/oporniki-1974735942.html
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.09.2024
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:15
2024-09-26T03:15
2024-09-26T03:15
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил чёткое попадание по целям", - говорится в сообщении. Уточняется, что артиллеристы помогают штурмовым группам в продвижении. "Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения", - сообщили в МО.
https://ria.ru/20240925/artilleriya-1974519528.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили сеть "опорников" ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила сеть "опорников" ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили сеть опорных пунктов и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника. Объективный контроль подтвердил чёткое попадание по целям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что артиллеристы помогают штурмовым группам в продвижении.
"Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Интенсивность работы орудий на участках специальной военной операции высока: в круглосуточном режиме по выявленным целям уходит столько снарядов, сколько нужно для их гарантированного уничтожения", - сообщили в МО.