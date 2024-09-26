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В офисе генсека ООН заявили, что хотят завершения украинского конфликта - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/oon-1974950833.html
В офисе генсека ООН заявили, что хотят завершения украинского конфликта
В офисе генсека ООН заявили, что хотят завершения украинского конфликта - РИА Новости, 26.09.2024
В офисе генсека ООН заявили, что хотят завершения украинского конфликта
Организация Объединенных Наций (ООН) хочет прекращения украинского конфликта, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:29
2024-09-26T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нью-йорк (город)
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) хочет прекращения украинского конфликта, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, комментируя возможность снятия запрета США на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России. "Мы очень ясно обозначаем - наш фокус заключается в том, что мы хотим видеть окончание этой войны", - сообщил Дюжаррик на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможность снятия запрета на дальние удары. Дюжаррик подчеркнул, что ООН заинтересована в окончании конфликта в соответствии с международным правом, резолюциями Генеральной Ассамблеи и территориальной целостностью Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Нью-Йорк (город), Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Украина
В офисе генсека ООН заявили, что хотят завершения украинского конфликта

Дюжаррик: ООН хочет прекращения украинского конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) хочет прекращения украинского конфликта, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, комментируя возможность снятия запрета США на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России.
"Мы очень ясно обозначаем - наш фокус заключается в том, что мы хотим видеть окончание этой войны", - сообщил Дюжаррик на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможность снятия запрета на дальние удары.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН заинтересована в окончании конфликта в соответствии с международным правом, резолюциями Генеральной Ассамблеи и территориальной целостностью Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Вчера, 21:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНью-Йорк (город)Стефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияУкраина
 
 
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