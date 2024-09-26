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ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 26.09.2024 (обновлено: 14:01 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/obstrel-1974841354.html
ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 26.09.2024
ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области
Украинские войска нанесли удары по центру города Каховка Херсонской области и близлежащим селам, пострадал соцработник, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:43
2024-09-26T14:01
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по центру города Каховка Херсонской области и близлежащим селам, пострадал соцработник, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."С утра укробоевики без устали обстреливают наш район из артиллерии и наносят удары БПЛА. Каховка. Прилет в самом центре города - по заводу электросварочного оборудования. Есть возгорание. Еще один прилет в районе РЭС", - написал Филипчук.Кроме того, по его словам, под удар попало село Васильевка."Рядом с сельской администрацией бьют чем-то тяжелым. Скорее всего, из минометов. Также зафиксированы прилеты дронов в жилых дворах. Соцработник получила осколочное ранение головы. Ей оказана медицинская помощь. А бабушку 84 лет медики спасли от гипертонического криза. Она пряталась в подвале от беспилотников. После прилетов ей помогли выбраться. Поставили укол. Сбили давление", - подчеркнул Филипчук.По его словам, в Васильевке в результате каждодневных прилетов множественный обрыв проводов ЛЭП, для ремонта не хватает нужных материалов. Кроме того, дроны ВСУ сбросили боеприпасы в селе Малокаховка на частный огород и жилой дом."Сильные разрушения. Дом этот расположен рядом с местной школой. Скорее всего, целью была именно она", - подчеркнул Филипчук.
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972295589.html
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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области, ранен соцработник

© Фото : Новая Каховка/TelegramОсколок
Осколок - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Новая Каховка/Telegram
Осколок. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по центру города Каховка Херсонской области и близлежащим селам, пострадал соцработник, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"С утра укробоевики без устали обстреливают наш район из артиллерии и наносят удары БПЛА. Каховка. Прилет в самом центре города - по заводу электросварочного оборудования. Есть возгорание. Еще один прилет в районе РЭС", - написал Филипчук.
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Кроме того, по его словам, под удар попало село Васильевка.
"Рядом с сельской администрацией бьют чем-то тяжелым. Скорее всего, из минометов. Также зафиксированы прилеты дронов в жилых дворах. Соцработник получила осколочное ранение головы. Ей оказана медицинская помощь. А бабушку 84 лет медики спасли от гипертонического криза. Она пряталась в подвале от беспилотников. После прилетов ей помогли выбраться. Поставили укол. Сбили давление", - подчеркнул Филипчук.
По его словам, в Васильевке в результате каждодневных прилетов множественный обрыв проводов ЛЭП, для ремонта не хватает нужных материалов. Кроме того, дроны ВСУ сбросили боеприпасы в селе Малокаховка на частный огород и жилой дом.
"Сильные разрушения. Дом этот расположен рядом с местной школой. Скорее всего, целью была именно она", - подчеркнул Филипчук.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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