https://ria.ru/20240926/obstrel-1974841354.html

ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 26.09.2024

ВСУ нанесли удары по центру Каховки в Херсонской области

Украинские войска нанесли удары по центру города Каховка Херсонской области и близлежащим селам, пострадал соцработник, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:43

2024-09-26T13:43

2024-09-26T14:01

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по центру города Каховка Херсонской области и близлежащим селам, пострадал соцработник, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."С утра укробоевики без устали обстреливают наш район из артиллерии и наносят удары БПЛА. Каховка. Прилет в самом центре города - по заводу электросварочного оборудования. Есть возгорание. Еще один прилет в районе РЭС", - написал Филипчук.Кроме того, по его словам, под удар попало село Васильевка."Рядом с сельской администрацией бьют чем-то тяжелым. Скорее всего, из минометов. Также зафиксированы прилеты дронов в жилых дворах. Соцработник получила осколочное ранение головы. Ей оказана медицинская помощь. А бабушку 84 лет медики спасли от гипертонического криза. Она пряталась в подвале от беспилотников. После прилетов ей помогли выбраться. Поставили укол. Сбили давление", - подчеркнул Филипчук.По его словам, в Васильевке в результате каждодневных прилетов множественный обрыв проводов ЛЭП, для ремонта не хватает нужных материалов. Кроме того, дроны ВСУ сбросили боеприпасы в селе Малокаховка на частный огород и жилой дом."Сильные разрушения. Дом этот расположен рядом с местной школой. Скорее всего, целью была именно она", - подчеркнул Филипчук.

https://ria.ru/20240912/obstrel-1972295589.html

https://ria.ru/20240926/obstrel-1974767641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия