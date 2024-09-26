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Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак - РИА Новости, 26.09.2024
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15:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/novak-1974885398.html
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак - РИА Новости, 26.09.2024
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак
Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:55
2024-09-26T15:55
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу", - сказал он в ходе сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак

Новак: пика мирового спроса на нефть и газ в ближайшие десятилетия не будет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу", - сказал он в ходе сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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