https://ria.ru/20240926/novak-1974885398.html
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак - РИА Новости, 26.09.2024
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак
Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:55
2024-09-26T15:55
2024-09-26T15:55
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу", - сказал он в ходе сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак
Новак: пика мирового спроса на нефть и газ в ближайшие десятилетия не будет