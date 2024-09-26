https://ria.ru/20240926/novak-1974885398.html

Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак

Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак - РИА Новости, 26.09.2024

Пика мирового спроса на углеводороды пока не ожидается, заявил Новак

Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:55

2024-09-26T15:55

2024-09-26T15:55

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ни для нефти, ни для газа в ближайшие десятилетия пика мирового спроса не ожидается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу", - сказал он в ходе сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".

https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак