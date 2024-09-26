https://ria.ru/20240926/nizhnekamsk-1974883514.html

В Нижнекамске провели проверку после драки мальчика и девочки в школе

В Нижнекамске провели проверку после драки мальчика и девочки в школе - РИА Новости, 26.09.2024

В Нижнекамске провели проверку после драки мальчика и девочки в школе

Полиция провела проверку по факту драки мальчика и девочки в одной из школ Нижнекамска, материалы проверки направлены в следственные органы для принятия... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:47

2024-09-26T15:47

2024-09-26T18:21

происшествия

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нижнекамский район

нижнекамск

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Полиция провела проверку по факту драки мальчика и девочки в одной из школ Нижнекамска, материалы проверки направлены в следственные органы для принятия соответствующего решения, сообщает МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях и местных СМИ сообщалось, что в школе №31 Нижнекамска пятиклассник жестоко избил ученицу начальных классов. Школьник бил девочку по голове руками, таскал за волосы, применил удушающий прием и ударил ногой по голове. В соцсетях со ссылкой на слова матери пострадавшей сообщается, что девочка находится в больнице с сотрясением мозга, женщина написала заявление в полицию. "В дежурную часть УМВД РФ по Нижнекамскому району поступило сообщение о том, что девочку 2015 года рождения избил мальчик 2013 года рождения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что конфликт возник из-за того, что мальчик без спроса взял пластилин у девочки. Между детьми началась словесная перепалка, которая переросла в драку", - говорится в сообщении ведомства. МВД отмечает, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели проверку по данному факту и передали полученные материалы в следственный отдел СК РФ по Нижнекамскому району для принятия решения.

https://ria.ru/20231212/draka-1915354079.html

https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html

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происшествия, россия, нижнекамский район, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)