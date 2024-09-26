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Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти - РИА Новости, 26.09.2024
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09:22 26.09.2024 (обновлено: 09:39 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/neft-1974754723.html
Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти
Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти - РИА Новости, 26.09.2024
Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти
Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:22
2024-09-26T09:39
экономика
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН) первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин."Действительно, 540 миллионов тонн – это тот базовый сценарий, который мы ставим с учетом нашего взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+, то есть с учетом потребностей рынка. У нас нет задачи наводнить рынок", – сказал он.Так он прокомментировал представленные ранее на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет" планы добывать в России 540 миллионов тонн в год до 2050 года.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240923/neft-1974163077.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти

Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти к 2050 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН) первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Действительно, 540 миллионов тонн – это тот базовый сценарий, который мы ставим с учетом нашего взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+, то есть с учетом потребностей рынка. У нас нет задачи наводнить рынок", – сказал он.
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Так он прокомментировал представленные ранее на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет" планы добывать в России 540 миллионов тонн в год до 2050 года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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