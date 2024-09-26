https://ria.ru/20240926/neft-1974754723.html

Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти

Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти - РИА Новости, 26.09.2024

Замминистра экономики рассказал о планах по добыче нефти

Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:22

2024-09-26T09:22

2024-09-26T09:39

экономика

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти до 2050 года с учетом потребностей рынка, сказал во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН) первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин."Действительно, 540 миллионов тонн – это тот базовый сценарий, который мы ставим с учетом нашего взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+, то есть с учетом потребностей рынка. У нас нет задачи наводнить рынок", – сказал он.Так он прокомментировал представленные ранее на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет" планы добывать в России 540 миллионов тонн в год до 2050 года.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240923/neft-1974163077.html

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия