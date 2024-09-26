https://ria.ru/20240926/nabiullina-1974874961.html

Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки

Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.09.2024

Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:21

2024-09-26T15:21

2024-09-26T15:31

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме."Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она."Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.

https://ria.ru/20240926/stavka-1974875870.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина