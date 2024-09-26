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Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.09.2024
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15:21 26.09.2024 (обновлено: 15:31 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/nabiullina-1974874961.html
Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки
Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки - РИА Новости, 26.09.2024
Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки
Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:21
2024-09-26T15:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме."Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она."Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.
https://ria.ru/20240926/stavka-1974875870.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о последствиях повышения ключевой ставки

Набиуллина: повышение ключевой ставки оказывает влияние на кредитную активность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме.
"Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она.
"Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ЦБ допустил повышение ключевой ставки в октябре
Вчера, 15:23
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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